Der zerstörte russische Panzer kam an und steht vor der russischen Botschaft in Berlin. pic.twitter.com/3HNfue2PPn - Enno Lenze (@ennolenze) February 24, 2023

Vor einem Jahr überfiel Putin die Ukraine. Dominic Johnson zieht in der, die ihre ganze Ausgabe dem Jahrestag gewidmet hat,. "Selbst wenn alsbald die Waffen schweigen sollten, wofür rein gar nichts spricht: Die Uhr lässt sich nicht zurückdrehen. Wladimir Putin wird nicht mehr zum rationalen Partner. Die Ukraine wird ihr Schicksal nicht mehrlassen wollen. Ihre Toten werden nicht mehr lebendig. Ihre Ruinen voller Leichen werden nicht mehr so aufgebaut wie früher. Ihre nach Russland verschleppten Kinder kommen nicht mehr unbelastet nach Hause. Ihre zerrissenen Familien werden nicht mehr heil. Zurück bleiben."Heute wird(morgen auch, aber das ist Wagenknecht-Tag). Eine der Stationen ist die russische Botschaft, vor der ein zerstörter russische Panzer aufgestellt wurde:Selbst wenn es Putin gelungen wäre, die, hätte er den Krieg noch längst nicht gewonnen, schreibt Berthold Kohler im Leitartikel der, der an diesem besonderen Tag die ganze Höhe der Zeitung einnimmt. "Die Ukrainer hätten sich, das beweisen sie jeden Tag, kaum in das Schicksal gefügt, als eigenständige Nation eliminiert zu werden und wieder Untertanen einer Moskauer Despotie zu sein. In einemhätten sich wohl beide Seiten an Afghanistan erinnert: die Russen an ihre Brutalität, die Ukrainer an den Sieg der Mudschahedin. Die jetzt wieder zu hörende Behauptung, Atommächte könnten, ist sowohl am Hindukusch als auch in Vietnam widerlegt worden."Der russische Außenministerwar nicht eingeweiht und erfuhr durch einen Telefonanruf in der Nacht zum 24. Februar von der Invasion, erzählt Max Seddon in der. Für den nächsten Tag war im Kreml ein Treffen mit den mächtigsten Oligarchen angesetzt. Verblüfft fragte einer der Oligarchen Lawrow, "wie Putin eine so gewaltige Invasion in einem so kleinen Kreis habe planen können, die meisten hochrangigen Beamten im Kreml, im russischen Wirtschaftskabinett und in der Wirtschaftselite hätten es nicht für möglich gehalten. 'Er hat', antwortete Lawrow nach Angaben des Oligarchen. 'den Schrecklichen.den Großen. Unddie Große.'"Ein Jahr danach erzählt ein Reporterteam desin einem großen Online-Dossier die Geschichte der Zerstörung und dann der Gleichschaltung der Stadt: "Straßen und Plätze tragen wieder ihre sowjetischen Namen. Allgegenwärtige Werbetafeln und Plakate mit dem' stellen die russischen Besatzer als Befreier dar. Diejenigen, die über funktionierende Fernsehgeräte verfügen, haben das Programm auf Russisch umgestellt; auch der Internetverkehr wirdgeleitet und der Zugang zu vielen ukrainischen Websites ist gesperrt."Auffällig dieder, die in einer fast ganzseitigen Liste der im Krieg gefallenen ukrainischen Sportlerinnen und Sportler gedenkt:





Inna Hartwich schreibt in dereine Hommage auf die, die im Land geblieben sind: "Diedarf keine Zeitung mehr sein, ein Moskauer Gericht hat vor einigen Tagen die Medienregistrierung kassiert, die Zeitung ist nun offiziell kein journalistisches Erzeugnis mehr, die Journalist*innen, die sich nun 'Blogger*innen' nennen, arbeiten dennoch weiter. 'Der Staat sagt uns, wie wir zu sterben haben, aber erlaubt uns nicht, das zu lesen, was wir lesen wollen', sagte der Chefredakteur und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow nach der Gerichtsentscheidung. Auch Muratow ist in Russland geblieben. Es sind Figuren wie er, die mit ihrem Bleibenin liberale Kreise senden. Er kämpft, wie er das seit Jahren tut, gegen die 'Einnahme der Gehirne' durch den Staat."macht in dernochmal auf den für uns ungemütlichenaufmerksam, in dem Putin selber den Krieg sieht. "Noch mal zum Merken: Gegen die Ukraine, die falsche Schöne, die sich fügen muss, auch wenn sie sich sperrt, führt Russland nur eine '' durch. Im 'Krieg' steht es, der es - wie Putin am Jahrestag der deutschen Kapitulation am 2. Februar in Stalingrad betonte - wie Hitler vor achtzig Jahren auf die Vernichtung undabgesehen hat. In einem solchen Krieg kann es nur eine Lösung geben: den(das Wort stand in monumentalen Lettern über seinem Kopf).""Die Russen werden dann zu einembereit sein, wenn sie sehen, dass ihre Situation sich sonst nur verschlechtert", sagtim großen-Interview mit Nils Markwardt, in dem er von einem "Erschöpfungskrieg" spricht: "Aber dieser Waffenstillstand wird letzten Endes mitfür die Ukraineaufgefüllt werden müssen. Wer also ein Ende des Krieges will, muss bereit sein, diese Sicherheitsgarantien zu übernehmen. Und das hieße: Sollten die Russen den Krieg wiederaufnehmen, wären wir quasi. Wer diesen Schritt nicht zu gehen bereit ist, der soll auch von Verhandlungen schweigen."Welche Folgen hätte? In der streiten , moderiert von Stefan Reinecke und Ulrike Winkelmann, die Osteuropaforscherinund der Historiker. Sasse sagt: "In Mittel- und Osteuropa glauben manche, dass die russländische Föderationsollte. Aber der Westen teilt dieses Ziel nicht. Russland kann sich verändern, Teile könnten sich abspalten. Aber das kann man von außen nicht beeinflussen. Ein Paradox dieses Krieges ist: Er sollte Russland stärken - und jetzt gerät sogarin den Bereich des Vorstellbaren." Baberowski merkt an: "Ein unkontrollierter, gewaltsamer Zerfall Russlands ist, auch nicht im Interesse der Ukraine."Dieerscheint heute mit mehrseitiger Beilage zum Ukraine-Krieg. "Russland ist jetzt eineund keine Episode mehr, nichts, das man durch Beschwichtigung oder durchin den Griff bekommen kann", meint der Soziologeim Interview. "Russland ist ein Land, das auf Unterdrückung ausgerichtet ist. Die Fantasie, die einige Leute in derhaben, dass Russland irgendwie fortschrittlicher werden könnte, ist unrealistisch. Wichtiger ist mir das Folgende: Eine ständige Gefahr ist immer auch reflexiv. Eine ständige Gefahr ist, die in ihr leben. Man wird erst wieder erfahren, was Angst ist und wie man mit ihr lebt. Das haben die Finnen, Norweger, Schweden und die baltischen Staaten allesamt verstanden, dass man nur vernünftig mit ihr umgehen kann, wenn wirund nicht als einzelner Nationalstaat."Diehat bei dem Russland- und Militärexperten, beivon der Stiftung Wissenschaft und Politik und bei dem Politikwissenschaftlernachgefragt, wie der Krieg in absehbarer Zeit beendet werden kann. "Es gibt nichts, was man jetzt machen kann, um Russland zuzu bringen", meint Masala. "Die russischen Vorbedingungen sind klar. Russland sagt, wir sind sofort am Verhandlungstisch, wenn die territorialen Integritäten anerkannt werden:. Russland glaubt weiterhin, diesen Krieg gewinnen zu können, weil sie eine Überlegenheit an Menschen und Material haben, was ja auch stimmt. Wenn die Ukraine nicht bereit ist, dauerhaft auf Teile ihres Territoriums zu verzichten, gibt es gerade kein Szenario, in dem die Russen an den Verhandlungstisch kommen." Ebenfalls in derlässt sich Georg Mascolo von Generalleutnant a. D., seit sieben Jahren persönlicher Berater des jeweils amtierenden ukrainischen Verteidigungsministers, erklären, weshalb es der ukrainischen Armee seit einem Jahr gelingt, sich erfolgreich gegen die russische Übermacht zu verteidigen."Die", bilanziert Deniz Yücel in derdas erste Kriegsjahr: "In den ersten Wochen schien die Eroberung von Kiew und Charkiw möglich, inzwischen sind die Angreifer auf eine Frontlinie im Donbass zurückgeschlagen. Ein Erfolg der internationalen Hilfe, vor allem aber des ukrainischen Staates und der Zivilgesellschaft. Der Krieg hat den, zugleich haben ukrainische Schriftsteller und Intellektuelle die Welt - jedenfalls die westliche - davon überzeugt, dass es, anders als von Putin behauptet, sehr wohl einegibt. Die Ukraine hat sich von einem Land an der europäischen Peripherie zu einem Ort entwickelt, an dem die Freiheit und Sicherheit Europas mitentschieden wird. Für diese Erfolge hat die Ukraine einen schrecklich hohen Preis bezahlt - und bezahlt ihn weiterhin."Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch Kurt Kister in der, allerdings habe der Krieg auch gezeigt, dass die Vorstellung "von einer Welt mit wichtigen gleichgerichteten Interessen - Erderwärmung, Armutsbekämpfung, Migration - derzeit nicht mehr alsist. ... Staaten wie Indien, Brasilien oder Südafrika sehen in Putins Krieg, der sie nicht dazu bringt, die Beziehungen zu und die Geschäfte mit Russland spürbar einzuschränken. Große Teile der Welt, die gerne unter dem irreführenden, weil grob simplifizierenden Begriff '' zusammengefasst werden, haben eine andere Vorstellung von der Zukunft als die USA und die EU.""Der Ukrainekrieg ist nicht unser Krieg" sagten Regierungsvertreter dieser Länder bei den Debatten der Münchner Sicherheitskonferenz, schreibt Christoph von Marschall im: "Dem Narrativ des Westens, dies sei eine Konfrontation '' von globaler Bedeutung, folgt nur ein Teil der 193 Staaten der Erde., je länger der Krieg dauert. Russland hat zum Teil Erfolg mit seiner Darstellung, dies sei nicht ein Krieg Russlands gegen die Ukraine, sondern ein, den der Westen verschuldet habe."legt unterdessen einvor, in dem es Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine fordert, berichtet unterdessen unter anderem. Gleichzeitig scheint sich China aber anzuschicken, Russland neuartigezu verkaufen, so der Bericht."Weltweit betreiben immer nochvon 3078 untersuchten multinationalen Konzernen", entnimmt Kristina Thomas imeinem Bericht der Initiative B 4 Ukraine (Business for Ukraine). Und vor allem dieschneiden dabei nicht besonders gut ab: "So haben, die Anfang 2022 auf dem russischen Markt waren, weiter Beziehungen zu Russland. Die verbleibenden deutschen Unternehmen zahlten 2021 fast 1,88 Milliarden Euro an Steuern an Russland - genug, um Russlands Krieg gegen die Ukraine etwa eine Woche lang zu finanzieren."Markus Lanz hatund damit ihrem Aufruf zur Demo am 25. Februar am Dienstag ein Forum gegeben. Wagenknecht war selbstgewiss wie immer, hatStefan Laurin beobachtet : "Markus Lanz hat sich in seiner Show am Dienstag redlich Mühe gegeben, Sahra Wagenknechtzu überzeugen. Natürlich hatte er keine Chance, denn er argumentierte sachlich und eng am Thema. Aber Fakten interessierten Wagenknecht nicht. Für sie ist der Krieg eine Möglichkeit, gegen das System zu mobilisieren. Da gleicht sie Höcke oder Bachmann. Die reine Instrumentalisierung von Themen zurmacht einen entscheidenden Unterschied zwischen extremistischen und demokratischen Politikern aus: Während die einen darüber streiten, wie man Probleme lösen kann, aber immer die gesellschaftliche Stabilität zum Ziel haben, wollen Extremisten das von ihnen abgelehnte 'System' durch Destabilisierung zerstören." Bemerkenswertbekommt Sahra Wagenknecht im Interview mit der(deren Verleger Holger Friedrich zu den Erstunterzeichnern ihres Aufrufs zählt), in dem Wagenknecht Putins Rede von der "Entnazifizierung" als motivierende "Kriegsrhetorik" verharmlost und kritisiert, dass es ja "von westlicher Seite keine Kompromissbereitschaft" gebe. Mit dem Interview dürfte auchKolumnistin Sabine Rennefanz zufrieden sein, die eine "Hexenjagd" gegen Schwarzer und Wagenknecht anprangert 23,7 Prozent derdefinieren sich laut letzter Volkszählung als, ein Drittel dieser Gruppe hält zu Putin, berichtet die estnische Schriftstellerinin der: "Während im August letzten Jahres 94 Prozent der ethnischen Esten angaben, es gebe keinerlei Rechtfertigung für den Krieg, hielten 27 Prozent der Nichtesten (deren Löwenanteil Russen sind) den. Der Historiker David Vseviov war damals der Ansicht, dass die Entwicklungen diesen Prozentsatz nach unten drücken würden: 'Ich glaube, mit der Zeit sickert die Realität zu diesen Menschen durch.' Er lag falsch."Außerdem: Die Autorin stört sich im im-Gespräch mit Tigran Petrosyan an derund dem Stalinismus. Michael Ringel ist ebenfalls in der taz entsetzt über den Aluhut und prominenten Ex-tazler, der seinen Extrem-Putinismus nun in einem Blog austobt. Jürg Altwegg beschreibt in derdie aus linken und rechten Putin-Verehrern zusammengesetzte Szene, die nach der Schließung vonein neues prorussisches Medium namensherausbringt.