Mit Hocker gegen nationale Traumata: "Suzume" im Wettbewerb

Morgen abend endet die. Andreas Kilb zieht in derschon mal Bilanz: Er beobachtet eine- früher war mehr Reibung zwischen den Sektionen: "Unter dem neuen Programmdirektor Carlo Chatrian hat sich diese Spannung aufgelöst. Das ohnehin geringe Gefälle zwischen Wettbewerb und Nebenreihen ist fast völlig verschwunden, und die von Chatrian erfundenen 'Encounters' habenaufgezogen. Das heißt aber nicht, dass es mehr gute Filme gibt. Es bedeutet, dass sich wenige gute Filme auf immer mehr Sektionen verteilen, die voneinander immer schwerer zu unterscheiden sind. Wenn sich das, das diese Filmfestspiele geprägt hat, auf Dauer durchsetzt, dann schadet die Berlinale nicht nur ihrem Ansehen. Sie gefährdet auch ihren Status als."Auf der Zielgeraden laufen aber noch ein paar Filme im Wettbewerb.japanischer Animationsfilm "Suzume" etwa, eine Fantasy-Geschichte rund um ein Mädchen, das zur Retterin der Welt wird - stets auf der Spur einesund an der Seite eines, in den Leben gefahren ist. Der Regisseur gilt seit "Your Name" und "Weathering With You" als der neue großen Star am Anime-Firmament. "Zum Teil ist der Film ein überdrehter Jugendspaß mit Märchenelementen", schreibt Philipp Bovermann in der, "aber das Mädchen und ihr Hocker-Held reisen eben auch in die, in die Gegenden, wo ganze Stadtteile von Erdbeben zerstört und unter Erdrutschen begraben wurden." Andreas Busche vom hatte viel Freude an diesem "Crowdpleaser, dessenman sich schwer entziehen kann".Thekla Dannenberg bleibt skeptisch : Ein Nachfolger für den großen Hayao Miyazaki ist mit Makoto Shinkai nicht gefunden: "Mitreißend ist der Film durchaus, aber an die Stelle der Poesie tritt hier der, an die Stelle der Fantasie der Einfall."In der spricht die ukrainische Regisseurin, deren noch vor dem Krieg gefilmter Dokumentarfilm "My ne zgasnemo" junge Ukrainer porträtiert, über ihre eigenen Erfahrungen an der Front im letzten Jahr: "Es war meine eigene Entscheidung, an die Front zu gehen, niemand hat mich gezwungen. Ein paar Mal gab es so, dass ich dachte, ich werde sterben. Das waren traurige Momente, weil ich befürchtete, meinen Sohn nicht wieder zu sehen, ihm nicht mehr meine Liebe geben zu können. ... Dieser Krieg wird lange dauern, darauf müssen wir uns einstellen. Aber trotzdem weiß ich, dass wir Licht in uns haben und. Daran glaube ich."Mehr vom Festival: Christiane Peitz berichtet imvon einem Talk mit, die als Special-Gala ihren neuen (ebenfalls im besprochenen ) Film "Tár" zeigt.-Kritiker Andreas Scheiner hat viel Freude anauf dem Festival gezeigten Kurzfilm "Jill, Uncredited", der sich vor der Statistinverneigt, die indurchs Bild huscht. Susanne Kippenberger porträtiert für dendie Filmemacherin und Plattformbetreiberinund den Kinobetreiber, die beide aus derdas Festival besuchen. Nadine Lange spricht immit dem Festivalmacher, der einplant. Auf dieser Berlinale wurde mit "The Good Mothers" erstmals eine Serie mit einem Preis ausgezeichnet, berichtet Kurt Sagatz imAus dem Festival besprochen werden"Roter Himmel" ( ZeitOnline taz , mehr dazu hier ), die Dokumentarfilme "In Ukraine" und "Iron Butterflies" ( taz ), die zwei im Wettbewerb und in Encounters gezeigten Filme von Tsp ),und"Shidniy front" ( taz ) und"Geranien" ( Tsp ).Weitere Texte vom Festival im Laufe des Tages in unserem Berlinale-Blog . Außerdem liefertkontinuierlich Kurzkritiken und längere Texte vom Festival. schickt SMS vom Festival, daneben schreibt Ekkehard Knörer von hier etwas ausführlichere Notizen. Und für den schnellen Pegelstand beim Festival unverzichtbar: Der Kritikerinnenspiegel vonAus dem regulären Kinobetrieb besprochen werdenAnimationsfilm "Wo ist Anne Frank" ( Perlentaucher FAZ ) und' "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war" ( ZeitOnline ).