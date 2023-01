Schillers "Don Karlos" am Schauspiel Stuttgart. Foto: Thomas Aurin





Stark besetzt findet Steffen BeckerInszenierung von Schillers "Don Karlos" am Schauspielhaus Stuttgart , aber er spürte an dem Abend auch einen Hauch von Nihilismus wehen: "Weltensturm und Politik - auf Spurenelemente reduziert. Der Pathos des Sturm und Drang - entsorgt. Bösch konzentriert sich auf die Menschen - in der Kleinheit ihrer (verhinderten) emotionalen Bedürfnisse. Das Ambiente - so spartanisch wie es nur geht: Neon-Röhren, Stühle, ein Schreibtisch. Das Figurentableau - auf den Kern reduziert. Die Ideale der Figuren schrumpeln im fahlen Bühnenlicht der Inszenierung in die '-Kategorie. Sie haben die Wünsche, etwas zu verbessern an der Welt. Aber es ist von vorneherein klar, dass diese Aufgabe zu groß ist für sie. Und sie scheinen es selbst zu wissen. Auch der Kindskopf Don Carlos. Regisseur Bösch stattet ihn mit einem schwarzen Federbusch um die Schultern und Kajal um die Augen aus. Aber diesesind aufgesetzt... Felix Strobels Carlos will nicht lange sinnieren über Ehre, Treue, Freiheitskampf. Er will sich fühlen - in der Liebe zu seiner Stiefmutter. Eine Witzfigur ist er trotzdem nicht." In den Augen von-Kritiker Jürgen Kaube legt Böschs Inszenierung vor allemder Schiller'schen Vorlage frei: "Schon bei Schiller zerfallen Staats- und Liebesaktion. Das Drama ist durchwirkt mit Jungsphantasien... Und der Marquis von Posa ist kein spanischer Politiker, sondern ein deutscher Idealist. Sein Aufstand fällt sofort in sich zusammen."Einen großartigen Abend mit dem tollen Titel "Fast ein Hamlet mein Mephisto, ein Ödipus für Jedermann" verbrachte -Kritiker Egbert Tholl mitin der Münchner Isarpilharmonie. Brandauer liest Shakespeare, Goethe etc.: "Es folgt eben dies: eine Stunde Dostojewski, das Kapitel 'Der Großinquisitor' aus dem Roman 'Die Brüder Karamasow', eine Stunde Ethik, Religion, Philosophie und das - wenig optimistische - Nachdenken über das Menschsein an sich. Keine Anekdote, nirgends. Aber freilich: eine Stunde Brandauer-Sound. Alterslos im Klang. Es ist, zurückgenommen, sehr konzentriert."Weiteres: In derbringt uns Cathrin Kahlweit auf den Stand in der Affäre um den Wiener Burg-Schauspieler, der wegen des Besitzes vonangeklagt ist. Er spielt auch inOscar-nominierten Film "Corsage" mit. Auch der berichtet ausführlich.Besprochen werdenInszenierung vonAnti-Atom-Stück "Der staubige Regenbogen" im Staatstheater Mainz (die zum Leidwesen des-Kritikers eine lineare Erzählung als patriarchal ablehnt und deswegen jedes Drama verspielt und nur einen "faden Eindruck des Schauerlichen" hinterlässt, FR ), der Tanzabend "On the Move", mit dem sich Ballettdirektorvon Zürich nach Berlin verabschiedet (),Hommage "Die fünf Leben der Irmgard Keun" am Schauspiel Düsseldorf ( SZ ), Nikolaj Rimski-Korsakows "Märchen vom Zaren Saltan" an der Staatsoper Hannover () und"Aida" fast wiegehabt mit Anna Netrebko, Elina Garanča und Jonas Kaufmann an der Wiener Staatsoper ( Standard ).