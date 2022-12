Äußerst deprimierend liest sich, was der Meinungsforscherim Gespräch mit Christina Hebel vomüber die russische Gesellschaft im Krieg sagt. Dersei nach wie vor groß. Und "die Russen habenmit den Ukrainern. Fast niemand spricht hier darüber, dass Menschen in der Ukraine getötet werden." Gudkow zeichnet das Bild einer durch Jahrzehnte der Propaganda: "Der Krieg hat Mechanismen in der Gesellschaft offengelegt, diebestehen. Aus Gewohnheit identifizieren sich die Menschen mit dem Staat, übernehmen dessen Rhetorik über den Kampf ihres Vaterlands gegen den Faschismus und Nazismus wie zu Sowjetzeiten, um die Lage zu rechtfertigen. Das alles ist schon lange in den Köpfen der Menschen vorhanden, die Propaganda aktiviert diese Muster. Sie blockieren jegliches Mitgefühl und Empathie für das, was in der Ukraine passiert."Und auch in den russischenwerden Kinder aufeingeschworen, berichtet Inna Hartwich () aus Moskau: "Lehrer werden gefeuert, weil sie sich weigern, den Kindern die 'Richtigkeit' der 'Spezialoperation' näherzubringen. Eltern werden von Jugendämtern vorgeladen und müssen erklären, warum sie ihre Kinder aus demder Schule nehmen. Ganze Familien haben manchmal zur '' bei den Behörden anzutreten, wo ihnen staatliche Angestellte aufzeigen, welche 'Pflichten' Eltern für die 'richtige geistige, psychische und moralische Entwicklung' ihrer Kinder erfüllen müssten."Gut ein Jahr nach dem Ende ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin liegtin Trümmern, konstatiert Richard Herzinger im: "Dabei irritiert noch mehr als ihre fehlende Bereitschaft zur Selbstkritik die, mit der sie die Schrecken der russischen Aggression hinzunehmen scheint." Schlimmer aber sei, dass sie an der Richtigkeit ihrer Politik festhält und damit keineswegs alleine steht: "Mit ihren Signalen in Richtung einer 'artikuliert sie eine weit verbreitete Haltung. In Umfragen hat sich bereits eine Mehrheit der Deutschen für verstärkte diplomatische Bemühungen gegenüber Russland ausgesprochen, auch wenn die Ukraine dafür zu Zugeständnissen gedrängt werden müsse. Angela Merkel gibt dieser untergründigen deutschen Sehnsucht nach einer Wiederannäherung an Moskau auf Kosten der Ukraine eine autoritative Stimme."Russland hat sich wirtschaftlich trotz der Sanktionen in bisher ungekanntem Ausmaß, resümiert der Forscherim Gespräch mit Johannes Pennekamp von der. Vor allem, dieseien nicht so vernichtend gewesen wie gedacht: "Russlands Bankensystem ist nicht zusammengebrochen. Auch die kurzfristige Wirkung deswurde überschätzt. Russlands Importe sind auf Vorkriegsniveau, auch wenn Russland einige wichtige Technologien nicht mehr ohne Weiteres bekommt. An die russischen Rohstoffexporte hat man sich erst sehr spät herangewagt. Das EU-Ölembargo ist die erste Maßnahme, die Russlands Exporte wirklich schmerzhaft trifft, und die kam."Aber: Das Geld, das Putin ins Militär pumpt, fehlt an anderer Stelle, kommentiert Frank Nienhuysen in deroder im. "Für die russische Gesellschaft ist der Krieg eine große, bisweilen auch. Die Nachfrage nachist seit Februar sprunghaft gestiegen. Massiv verschärfte Gesetze lassen den Menschen immer weniger Raum, sich zu äußern. Sie schüchtern ein, verunsichern und sind eine Art Kampfansage an die eigene Bevölkerung. Die belarussische Schriftstellerin Swetlana Alexijewitsch hat über die Gesellschaft in der Sowjetunion gesagt, der Mensch darin sei ein Wesen wie ein."Es gibtmit Russland zu verhandeln, erwidert der Philosophin derheute dem Rechtsprofessor Unser Resümee ): "Keine mit der Ukraine befreundete ausländische Macht darf den Umstand eines Beistandes - sei es durch wirtschaftliche Sanktionierung des Aggressors, sei es durch Waffenlieferungen oder andere Unterstützungshandlungen - dazu nützen, an einem bestimmten Punkt derdie ukrainische Führung autoritativ an ein 'ius ex bello' zu erinnern. Niemand darf die Ukraine verpflichten, einem Frieden zuzustimmen, dessen Folgen nur die angegriffene Seite zu tragen hätte, nicht aber gleichermaßen jene Staaten, die sich, aus ursprünglich völkerrechtlichen und humanitären Gründen, dazu entschlossen, dem Opfer - der Ukraine - beizustehen, freilich ohne selbst in den Krieg einzutreten."