Projekt des Künstlers und Kurators Enotie Paul Ogbebor zu den Benin-Bronzen. Foto: Grassi Museum





Marc Reichwein besucht für diedas Leipziger Museums für Völkerkunde (Grassi Museum) und seine Chefin Léontine Meijer-van Mensch, die wie viele andere gerade versucht, dieneu zu erfinden. Zum Beispiel mit einer Ausstellung von sieben Benin-Bronzen "im Rahmen des Großprojekts mit dem etwas sperrigen Titel 'Reinventing Grassi.SKD'", die für die Idee steht, Objekte aus der ethnologischen Sammlung in Zusammenarbeit mit einem Künstler oder Kurator aus dem jeweiligen Kulturkreis zu präsentieren. Hier ist es der nigerianische Künstler, der im Grassi Museum "einengeschaffen" hat, so Reichwein. "In farbsatten Gemälden hat er sich von den prachtvollen historischen Bronzen inspirieren lassen. In seiner Zusammenschau erfährt man etwas über die Rolle der, aber auch über christliche Überschreibungen. Im heutigen Nigeria, erläutert Ogbedor, bestehe die Neigung, Benin-Bronzen als bloße Fetisch-Objekte oder gar Götzenbilder zu diskreditieren. Deutlich wird, dass jedes Kulturgut stets durch den Ort und die Gesellschaft, die es betrachtet, mit markiert wird."Andreas Platthaus wiederum ist für dienach Halle gereist, wo der Kunstverein Talstraße eine Ausstellung der Fotografinpräsentiert. Sie und ihr Mann Ronald "gehörten zur, enge Freundschaften pflegte Helga Paris besonders zu Schriftstellerinnen wie Elke Erb, Christa Wolf und Sarah Kirsch. So entstanden Fotos, die nicht nur Lebensumstände dokumentieren, sondern auch Lebensschwierigkeiten. Und persönliche Zuneigung. ... Rund sechzig Aufnahmen bilden den Ausgangspunkt der Schau, doch sie sind leider erst am Ende des Parcours versammelt, im zweiten Obergeschoss. Dort entfaltet sich ein Panoptikummit Protagonisten wie Heiner Müller, Cornelia Schleime, Helmut Brade, Günter de Bruyn, Katja Lange-Müller, Carlfriedrich Claus, Ursula Scheib, Adolf Endler oder Bert Papenfuß und an Schauplätzen wie dem Atelier von Hans Scheib oder dem Salon von Ekkehard Maaß. Immer wieder in Gruppenbildern dabei übrigens- wie als Mahnung, dass es in der DDR keine geschützten Bereiche gab."Weitere Artikel: In der schreibt Ingeborg Ruthe überGemälde "Geburt" (1937), das man in der Neuen Nationalgalerie Berlin sehen kann. Im stellt Lars von Törne die Moskauer Künstlerinvor, die nach dem Angriff auf die Ukraine ins Exil ging. In der schreibt Tobia Bezzola einen großen Nachruf auf den Künstler. In der schreibt Sebastian C. Strenger zum Tod der KünstlerinBesprochen werden die Ausstellung ""- Bilder einer Frau vom Mittelalter bis MeToo" im Kölner Wallraf-Richartz-Museum ( taz ) undKunstgeschichte "The Story of Art Without Men" ( Standard ).