Rhein trocknet aus: Deutschlands längster Strom in Zeiten der Dürre (Fotos) | https://t.co/n4pDwrOEWB https://t.co/Xa7YACKAQU - Özden Terli (@TerliWetter) August 11, 2022

Während sich Deutschland weiter in Erinnerungen an die "" in München 1972 ergeht, haben die Familienangehörigen der Anschlagsopfer ihreabgesagt, berichtet Anne Armbrecht bei. Die Opferfamilien fühlen sich durch ein Entschädigungsangebot der Bayerischen Regierung brüskiert. Diese erklärt, weiter verhandeln zu wollen. "Ankie Spitzer ist die Witwe des 1972 ermordeten Fechttrainers André Spitzer und vertritt die Interessen der Hinterbliebenen gemeinsam mit Ilana Romano, Witwe des israelischen Gewichthebers Yossef Romano. Die Familien dächten nun über neue Schritte nach, sagte Spitzer. 'Übrigens wurden wir vomeingeladen, am 5. September nach London zu kommen, wo sie eine Gedenkfeier für unsere elf ermordeten Sportler abhalten. Es ist surreal, aber so ist es.'"Das Olympia-Attentat wäre zu verhindern gewesen, schreibt Richard Herzinger in einem überarbeiteten älteren Artikel in seinem Blog, ihm gingen Entführungen israelischer Flugzeuge und der bis heute nicht geklärtein München voraus. Die Behörden hätten alarmiert sein müssen. Die militanten Abspaltungen der 68er-Bewegung, Dieter Kunzelmanns "Tupamaros" und einige RAF-Terroristen, waren in einenabgeglitten: "Dass der deutsche Terrorismus seine Initiation durch aktive Beihilfe zum Judenmord erfuhr, zertrümmert die, er sei ursprünglich so etwas wie eine überzogene Reaktion auf wirkliche gesellschaftliche Missstände gewesen. Während die Linke die palästinensischen Gewaltmenschen zur 'Befreiungskämpfern' verklärte, versuchte sich die deutsche Regierung durch Nachgiebigkeit und Beschwichtigung aus der Schusslinie zu ziehen. Internationale Fluglinien zahlten indessenan palästinensische Terrororganisationen, um von Anschlägen und Entführungen verschont zu werden." Herzinger empfiehlt sich noch einmalbeeindruckenden Dokumentarfilm "München 1970 - Als der Terror zu uns kam", der vor einigen Jahren den verdrängten Kontext wieder ausgrub. Er ist hier bei Youtube zu sehen.Derist Leiter der ukrainischen Präsidialverwaltung. Im erinnert er an dasvon 1994, in dem Russland die Ukraine anerkannte und der Westen Sicherheitsverspechen gab - im Gegenzug ließ die Ukraine zu, dass dieauf seinem Territorium abgezogen wurden. Das Abkommen hielt bekanntlich nicht: "Der Westen hatte zu viel Vertrauen in Jelzins Fähigkeit, Russland auf den Weg der liberalen Demokratie zu führen. Sie vergaßen die, die sich aus Wut über den Zusammenbruch ihres alten Imperiums im Verborgenen, aber in der Nähe des Präsidenten aufhielten." Politiker, die an einen möglichen "Kompromiss" mit Putin glauben, hält Yermak entgegen: "Wir wissen genug, um sicher zu sein, dass es kein solches Friedensabkommen gibt, unter das Russland seine Unterschrift setzen und sein Wort halten würde. Angesichts seines Vorgehens in Syrien und seines Verhaltens nach der Einnahme der Krim sollte klar sein, dass Moskau die Friedensgespräche alsnutzt, nicht als Lösung."Die Russen können ja bisher ganz gut mit denleben, schreibt Kerstin Holm, in der, doch eines vermissen sie schon sehr:: "Jetzt hat, die Häftlinge praktisch gratis unter anderem Möbel produzieren lässt, Anspruch auf das Marktsegment angemeldet. Der Leiter der Abteilung für Arbeitsrehabilitierung, Oberst Iwan Scharkow, versicherte, die in Strafkolonien verfertigten Möbel seien zugleich qualitativ hochwertiger alsals die von Ikea. Die Strafvollzugsbehörde, die einen steilen Anstieg ihrer Möbelproduktion vermeldet, sei offen für Geschäftsanbahnungen, erklärte Scharkow."Putin plant, den gefangenen Kämpfern deseinenin der Kammerphilharmonie von Mariupol zu machen, berichtet Sonja Zekri in der. "In einem verzweifelten Appell haben sich die Angehörigen der Asow-Kämpfer an den ukrainischen Präsidenten Wolodymir Selenskij, das Internationale Rote Kreuz und die UN gewandt, um diezu verhindern ... Anfang August erklärte Russlands Oberstes Gericht das Asow-Regiment zur Terror-Organisation. Nun fürchten die Angehörigen, dass sie in den anstehenden Schauprozessenund nicht - unter dem Schutz der Genfer Konvention - wie Kriegsgefangene behandelt werden.", SPD, klagt gegen den Bundestag. Er will sein Büro und die damit verbundenen Privilegien zurückhaben, meldet unter anderemmitunter Bezug auf Schröders Hannoveraner Rechtsanwalt Michael Nagel. Der Bechluss des Bundestags, das Büro ruhend zu stellen, sei rechtswidrig, argumentiert das Anwaltsschreiben laut: "Es werde 'behauptet, Herr Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder nehme die sog. '' nicht mehr wahr'. Es werde 'aber nicht festgelegt, was 'nachwirkende Dienstpflichten' überhaupt sind, wie ihre Wahr- bzw. Nichtwahrnehmung zu ermitteln ist und welches Procedere es im Übrigen dabei einzuhalten gilt', heißt es in der Erklärung weiter."Thomas Schmid porträtiert in derdie postfaschistische Politikerin, der gute Chancen bei den nächsten Wahlen eingeräumt werden, und resümiert ihre widersprüchlichen Positionen: "Die Außenpolitik, die sie skizziert, orientiert sich, lehnt den humanitären Universalismus als verfehlt missionarisch ab. Was sie - in deutlichem Unterschied zu ihren Partnern Salvini und Berlusconi - nicht daran hindert, einen klarenzu ziehen und die transatlantische Bindung für lebensnotwendig zu erklären. Als Ministerin hat sie einst die italienischen Athleten aufgefordert, nicht zu den Olympischen Spielen nach Peking zu reisen, was den damaligen Ministerpräsidenten Berlusconi sehr verärgerte. Heute plädiert sie im russlandfreundlichen Italien klipp und klar für die militärische Unterstützung der Ukraine."