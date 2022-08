"Pense à ne pas m'oublier." Le dernier dessin de Sempé paru dans "Paris Match" la semaine dernière. pic.twitter.com/VvYQgiDr9P - Cyril Petit (@CyrilPetit) August 11, 2022

Ugo Rondinone. Life Time, Ausstellungsansicht, © Schirn Kunsthalle Frankfurt 2022, Foto: Norbert Miguletz

"Und denk dran, mich nicht zu vergessen."erschien letzte Woche in. Sempé, der Erfinder des "kleinen Nick", ein Zeichner, der Melancholie und Pracht verbinden konnte, ist im Alter von 89 Jahren gestorben.! "Das schreibt sich leicht, aber es ist unbegreiflich, denn seine Zeichnungen sind das Lebendigste, was Cartoons überhaupt bieten können", schreibt ein trauernder Andreas Platthaus in der. "Dieseines Tuschestrichs scheint doch alle Schwermut auszuschließen. Aber ganz Frankreich trägt nun Trauer; der Tod von Jean-Jacques Sempé ist in derin diesem Jahrhundert nur mit dem Hinscheiden der beiden Sänger Charles Trenet und Johnnie Hallyday zu vergleichen."





Wandbild von Taring Padi im Hallenbad-Ost, einem Spielort der Documenta. Ausschnitt.

In derempfiehlt Till Briegleb wärmstens die große Retrospektive des Schweizer Künstlersin der Frankfurter Schirn . Hier werden die "verschlossenen" geöffnet, "um Geister und Wesen herein zu lassen - und verwandelt auch wieder heraus. Denn die Kreisläufe des Lebens bergen noch immer Rätsel, die den Verstand verspotten. Die menschliche Sehnsucht nach Sicherheit führt da die Erkenntnis nur in die Irre, wenn sie Antworten von Eindeutigkeit verlangt. Deshalb schläft ein bunter Clown mit stolz präsentiertemin einer Umgebung von sieben großformatigen Fakebildern des nächtlichen Sternenhimmels neben einer düsteren massiven Tür zum Unbekannten. ... Die Übergänge, wo derist, sind Rondinones Lieblingszonen." Im Interview mit derspricht Rondinone über seine, vor allem aus der Natur.Auf der Documenta hängt ein weiteresder Gruppe Taring Padi, schrieb Volker Breidecker schon in der gestrigen. Der Antisemitismus ist hier nur wenig verklausulierter als in dem abgehängten Bild "People's Justice". Die zentrale Figur des Bilds ist einmit Dollarzeichen auf dem Jackett und entblößten Beinen: "Über ihrer Schulter trägt die Figur, an dem ein gut gefüllter, ebenfalls mit Dollarzeichen versehener und sohängt. Wanderstab wie Reisesack sind unverzichtbare Attribute des ''. Was haben sie ausgerechnet hier zu suchen, auf einer Darstellung sozialer Kämpfe in Indonesien, wo so gut wie keine Juden leben? Offenbar sind der oder die Urheber mit derbestens vertraut, denn sie setzen sie gezielt ein."In den-Lumbungs wird über alles diskutiert, nur nicht über. Ist diese Debatte denn "? Was sagt das über die tatsächliche Zukunftsfähigkeit des Konzepts aus?", fragt sich in derLisa Berins. "Das defensive, introvertierte Verhalten von Ruangrupa ist rätselhaft, und es wirkt, als wolle das Kollektiv den Diskurs um Antisemitismus als Unterbrechung der kuratorischen Praxis."Johannes Schneider blickt inratlos auf die "" antisemitischer Bildmotive durch die Documenta-Leitung. "Mitund der Unterdrückungserfahrung unter der Herrschaft des einstigen Diktators Haji Mohamed Suharto, auf die nun die Kontextualisierung vergleichsweise ausführlich eingeht, lassen sich allgemein Derbheit und Respektlosigkeit, aber recht schwer explizite visuelle Bezugnahmen auf zum Beispiel dieerklären, die wiederum explizit mit hasserfüllten Stereotypen über jüdische Menschen in Verbindung gebracht wird. Das spricht vielmehr für eine gewisse, aber mit zu wenig Wissen unterfütterte Kenntnis des Holocausts. Es wäre nun Zeit zur Offenlegung gewesen: was man weiß, was man nicht weiß, was man zu wissen glaubt, welche Fragen man vielleicht auch hat an die andere Seite der Kritik an diesen Darstellungen, mit der man seit einigen Monaten."