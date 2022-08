Szene aus dem Mysterienspiel von Hermann Nitsch. Bild: Hermann Nitsch GmbH / Foto Feyerl





Matrose im Ozeanischen Freudenhaus (Walter Busch, Tabea Blumenschein, Roller, Andreas Kellin), Foto: Ulrike Ottinger, Kreuzberg 1975.

"Im Mund hat man noch den Geschmack von Paprikahendl und anschließenden Marillenknödeln. Da steht man schon vor einem, das kopfüber an seinen Hinterbeinen hängt. In eine Seitenwunde dürfen Teilnehmende."-Kritikerin Katharina Rustler war am Wochenende auf Schloss Prinzendorf beim 6-Tage-Spiel des Orgien Mysterien Theaters des Ostern verstorbenen: "In Prinzendorf ist Nitsch überall: In den Schwalbennestern, den Hollerbüschen, den Kletterrosen, dem alten Ziegelboden und dem vom Regen durchnässten Erdboden. Dieser vibriert teilweise unter den donnernden und, die stellenweise zu ohrenbetäubendem Lärm anwächst. Und dieser wird selbst zur Leinwand, wennBlut an den Mund gereicht wird und an ihnen herab fließt. Wenn Fleisch in Schweinebäuche gestopft und mit literweise Blut bespritzt wird. Wenn Akteure Tomaten,mit ihren Füßen zertreten und danach durch die Luft schleudern. Lungenflügel, Gedärme und Cherrytomaten landen vor einem am Boden. Begleitend wird von einembodenständige österreichische Hausmannskost gereicht. Viel Fleisch, viel Brot und - nicht zu vergessen - viel Wein."





"Mensch, war die schön, diese kleine, wilde, sinnliche Szene-Queen - die Zeichnerin(1952-2020)!", staunt Ingeborg Ruthe in derüber das It-Girl der Berliner Kunst- und Filmszene in den 70er und 80er Jahren angesichts einer Ausstellung von Blumenscheins Zeichnungen in der Berlinischen Galerie : "1977 und 1979 drehte Ottinger mit Blumenschein die avantgardistischen queer-feministischen Filme 'Madam X - Eine absolute Herrscherin', über die Abenteuer einer, und 'Bildnis einer Trinkerin': Die blonde Tabea, genial, dreist,und schillernd in schmerzvoll-sarkastischer Schönheit abgestürzt ins Milieu. Fotos davon dominieren die linke Wand im Ausstellungssaal ... In den späten 80ern, längst getrennt von Ottinger, betrieb Blumenschein das Zeichnen von Porträts noch obsessiver. Jahre zuvor noch hat sie Ulrike Ottinger gezeichnet, mit, Blumen und einem Engelchen auf der Stirn. Mit knalligem Gelb undzeigt sie sich nun als Punk. Die 'Red Queen' von 1989 zeigt eine exotische Frau, die auch ein verkleideter Mann sein könnte, den Kopfschmuck mit Totenkopf."Weitere Artikel: Im denkt Rüdiger Schaper angesichts vonVerbrennungsaktion übernach. Hubert Spiegel freut sich in derüber die Eröffnung des renoviertenin Paris. Die Weigerung des neuen Interims-Geschäftsführers der Documenta,, die 1500 ausgestellten Werke auf Antisemitismus zu prüfen, "stößt in der Kulturszene und in der Politik auf", meldet derBesprochen werden zwei Ausstellungen der Hamburger Künstlerinam Baakenhafen und in der Kunsthalle Hamburg taz ) und die-Schau "Künste in Sicht" in der Liebermann-Villa am Wannsee ().