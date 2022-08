Der polnische Präsidentgesteht im-Gespräch mit Gerhard Gnauck seine bis heuteüber die deutsche Russland-Politik: "Wir bekamen immer nur zu hören, Nord Stream sei ein rein wirtschaftliches Projekt, auf das man schlecht Einfluss nehmen könne. Ein Argument, das ich Merkel nie abgenommen habe. Dann kam 2021 die Einigung zwischen Präsident Biden und Merkel, mit der Washington seinen Widerstand gegenaufgab, und am selben Abendan. Ich war fassungslos. Das musste man als Akt nicht nur der Gleichgültigkeit, sondern geradezu alsgegenüber unserem Teil Europas verstehen."Der Kreml sucht. Durch einen "Kompromiss" wird er sich kaum befrieden lassen, fürchtet Richard Herzinger in seinem Blog. Auch auf einen langen Abnutzungskrieg zu setzen, wäre ein Fehler, denn Russland erweise sich bereits jetzt als lernfähig: "Lässt man die Gelegenheit verstreichen, der russischen Invasionsarmee in ihrem Zustandentscheidende Schläge zu versetzen, könnte Moskaus Militärmaschine daraus sogar erheblich gestärkt hervorgehen - und sich in der Ukrainefür den anvisierten großen Krieg gegen die NATO."Cornelius Wüllenkemper resümiert in dereine Diskussion in der Berliner Robert-Havemann-Gesellschaft über das "in Russlands Angriffskrieg". Es ist eingegen kulturelle Symbole, lernt er. Ein Beispiel: "Aus Melitopol in der Südukraine wird die Plünderung desgemeldet, darunter auch der 198 Stücke umfassende. Die Kuratorin, die beim Verhör durch die Russen die Herausgabe des Schatzes verweigerte, gilt bis heute als verschollen. Der neue, von den Russen eingesetzte Direktor bescheinigte dem Gold-Schatz derweil 'einen großen kulturellen Wert für die'."Im Gespräch mit Alexander Kissler wirft der GewaltforscherDeutschland "" vor - man wolle es sich mit Russland nicht ganz verderben, meint er. Und er spricht von "": Russland will "vermutlich nicht alle Einwohner töten, aber sie wollen alle Ukrainer als Ukrainer, und zwar nur deshalb, weil sie Ukrainer sind und sich als solche verstehen. Das Volk und sein Nationalstaat sollen von der Landkarte verschwinden. (…) Man muss sich von der Vorstellung frei machen, dass ein Völkermord nur dann vorliegt, wenn ein Vernichtungslager mit Krematorium eingerichtet wurde.""Wenn der Westen sich mehr vor allemließe, dann könnte die Lage nicht nur auf dem ukrainischen Kriegsfeld, sondern auch im Westen eine andere sein", meint, tschechischer Botschafter in Berlin, in der. "Der deutsche Politologe Kai Olaf Lang stellte in diesem Zusammenhang fest, dass der Hauptunterschied zwischen Deutschland und Polen darin bestünde, dass Polen sich vor Russland und sonst vor gar nichts fürchte, wogegen Deutschland sich vor allem, aberfürchte." In der geht der Osteuropahistorikereinen ganzen Schritt weiter und wirft den Pazifisten im Westen vor, zu "" zu werden. "Die Erfahrungen der Jahrewirken bis heute nach: Dieund Polens ist dort verankert, ebenso der Wille der Balten, sich nie mehr kampflos zu ergeben."Der Twitter-Nutzer Peter Frank hat ein bisschen gestöbert und ist auf einen offenen Brief an Barack Obama aus demgestoßen, wo nach Obamas "Reset" der Beziehungen mit Russland alle Probleme mit Russland bereits benannt waren: "Auf globaler Ebene ist Russland in den meisten Fragen zu einer Status-quo-Macht geworden. Doch auf regionaler Ebene und gegenüber unseren Nationen tritt es zunehmend als eineauf. Es stellt unsere Sicht auf unsere eigenen historischen Erfahrungen in Frage. Es beansprucht eine privilegierte Position bei der Festlegung unserer Sicherheitsentscheidungen. Es bedient sich offener und verdeckter Mittel der, die vonund politisch motivierten Investitionen bis hin zu Bestechung undreichen, um seine Interessen durchzusetzen und die transatlantische Ausrichtung Mittel- und Osteuropas in Frage zu stellen." Unterzeichnet war der Brief von unter anderem von Vaclav Havel, Ivan Krastev, Vaira Vike-Freiberga, Lech Walesa, Karel Schwarzenberg.