Stepan #Bandera also mal wieder. Ein paar Gedanken. (1/x) - Alice Bota (@AliceBota) July 1, 2022

Deutsche "Antifaschisten", bei denen Putins Krieg gegen die Ukraine bisher allenfalls ein verlegenes Hüsteln provozierte, wurden durch die Äußerungen des ukrainischen Botschafter Andryj Melnyk über den ukrainischen Nationalistenführer und Nazi-Kollaborateurnun endlich wachgerüttelt. Melnyk äußerte sich in einem langen Video- Interview Tilo Jungs, der Melnyk mit ein historischen Fakten konfrontierte. Seht nützlich sind als Antwort auf die tugendhafte Empörung über Melnyks Verteidigung Banderas zwei Threads der Journalistinund der Osteuropaforscherin, die die Kontexte zu Bandera erstellen und Lesetipps geben, ohne zu beschönigen."Ein solcher Diskurs - der ja sehr lebendig in der Ukraine geführt wurde - ist lediglich inmöglich. Wer sich jetzt an Bandera abarbeitet, Waffenlieferungen gar daran knüpft, dem geht es nicht um Bandera oder die Ukraine. ", schreibt Alice Bota.Franziska Davies erzählt nach den "schwer erträglichen Aussagen von @MelnykAndrij" dieund des ukrainischen Ultranationalismus, die inzwischen längst auch - anders als das unter Putin möglich wäre - vonaufgearbeitet wird. Wie grausam komplex die Geschichte ist, zeigt allein diese Passage: "Durch denim August 1939 mit seiner Aufteilung Ostmitteleuropas wurden die ukrainischen Nationalisten zunächst enttäuscht: Die heutige Westukraine (damals Ostpolen) fiel an die Sowjetunion und im September 1939 marschierte die Rote Armee ein. Das damalige Ostpolen wurde gewaltsam in dieintegriert. Das bedeutet einerseits eine Ukrainisierung, andrerseits wurden aber ukrainische Nationalisten verfolgt."Melnyk leugnetan Verbrechen seiner Organisation OUN (Organisation Ukrainer Nationalisten). Aber das ist nicht der Punkt, schreibt -Autor Thomas Schmid: "Sicher ist, dass er als Anführer der OUN diefür viele Verbrechen hatte, die Mitglieder der Organisation begingen. Es ist nicht bekannt, dass erwäre, nie hat er diese Verbrechen verurteilt. Er ist nicht die staatsbegründende Lichtgestalt, für den ihn manche Ukrainer halten, die ihn neuerdings mit zahlreichen Denkmälern ehren. Und auch ohne Bandera bleibt die Tatsache, dass viele Ukrainer aggressive Nationalisten waren und auch so handelten."Mehr zu Melnyks Äußerungen und zur Distanzierung des ukrainischen Außenministeriums im Tagesspiegel . Sicher auch interessant in diesem Kontext: Jens Uthoff empfiehlt heute in derdas Buch "Die Frontlinie - Warum die Ukraine zum Schauplatz eines neuen Ost-West-Konflikts wurde" des ukrainisch-amerikanischen Historikers(mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr, und wie es der Zufall will, findet sich heute in derein ausführliches Porträt über den Autor.).