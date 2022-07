Lässt sich von einem Hubschrauber testen: Tom Cruise in "Mission Impossible 6"





wird morgen sechzig. Bei erklärt Fabius Mayland, warum er dem Actionstar, der seine Stunts selbst ausführt gerade in seine oberflächlichsten Filmen einiges abgewinnen kann: "Der einzige andere Darsteller, der sich für das Actionkinogemacht hat, dürfte wohl Jackie Chan sein, dessen Produktionen in den Achtzigern und Neunzigern im Abspann häufig Outtakes zeigten, in denen die Stunts daneben gingen - und Jackie sich den einen oder anderen Knochen brach. Aber auch dieser Vergleich hat seine Grenzen: in den Genrefilmen Jackie Chans (und auch seiner fast ebenso halsbrecherischen Kolleg*innen der 1980er und 1990er, Sammo Hung, Yuen Biao, oder Michelle Yeoh) geht es - nicht immer, aber häufig - um eine, um Faustkämpfe, die von schnellen Bewegungsabläufen geprägt sind. Was Tom Cruise hingegen besonders zu faszinieren scheint, ist, wenn man es so sagen möchte, der: auf dem Motorrad, im Flugzeug, mit Saugnäpfen an einem Wolkenkratzer. Die Bewegtbilder, die diese Filme mit so viel Realismus einfangen, handeln von Menschen, deren Grenzenwerden." In derschreibt Tobias Kniebe zum Sechzigsten von Cruise.und- das waren Themen zweier Podiumsdiskussionen beim Filmfest München. Dabei ist es "höchste Zeit, das Identitäre - also die Bestimmungen aufgrund von unhintergehbaren biologischen oder geo- und soziopolitischen Determinanten wie Gender, Age, Race und Class - hinter sich zu lassen und endlich einmal", denkt sich Dunja Bialas auf. "Keine Orthodoxie und keine Ortho-Regie, wie es jetzt durch das Diversitätspostulat à la Hamburger Filmstiftung MOIN passiert, die eineder Projektförderung voranstellt, aber auch kein 'Junge Frauen first', kein 'Alte Frauen first'. Kein 'Alte weiße Männer first', kein 'Junge migrantische Männer first'. Sondern bitte ausschließlich den Mut, Dingezu machen, sich von alten Schablonen und Denkweisen verabschieden,zu fordern oder gar zu praktizieren, wie es heute mehr und mehr der Fall ist."Besprochen werden die Amazon-Serie "The Terminal List" mit Chris Pratt ( BlZ ) undFilm "Wie im echten Leben" ().