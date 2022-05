Jan Matejko, Stańczyk, 1862, Nationalmuseum in Warschau





Khalil Zgaib, Untitled, 1958. Courtesy: Saleh Barkat Collection / Agial Art Gallery

Im empfiehlt Katrin Hillgruber wärmstens die "Stillen Rebellen" in der Münchner Hypo-Kunsthalle : eine Schau mit polnischen Künstlern, dieprägten. "130 der bedeutendsten Gemälde Polens sind in dieser Dichtezu sehen, viele wurden noch nie im Ausland gezeigt. Darunter befindet sich der zum Briefmarken-Motiv geadelte 'Polnische Hamlet' des Matejko-Schülersvon 1903: Es zeigt den Regierungschef Kongresspolens Wielopolskizwischen einer gefesselten alten und einer befreiten jungen Polonia. Mit 'Stille Rebellen' dokumentiert die Kunsthalle einenin der westlichen Wahrnehmung - von einem 'peinlichen Manko' spricht Kuratorin Nerina Santorius. ... Durch den russischen Überfall auf die Ukraine haben die 'Stillen Rebellen' eine traurige Aktualität erlangt. Dennsprach Russland wie jetzt der Ukraine eine eigene kulturelle Identität ab; ab 1880 war in Verwaltungsdokumenten nur vom 'Weichselland' die Rede."





Nicht weniger interessant findet-Kritiker Georg Imdahl die Ausstellung "and the Golden Sixties" im Berliner Gropius-Bau , die die Vorgeschichte der libanesischen Kunst, die heute in allen Großausstellungen zu sehen ist, vorstellt: "In der Ausstellung im Gropiusbau ist durchgehend der Wille unterschiedlichster Künstler spürbar, diezu erfassen. ... So wähnt man sich in der Schau mit ihren zweihundert Gemälden, Skulpturen, Grafiken und zahlreichen Archivalien vom ersten Werk an am gesellschaftlichen und politischen, dies selbst bei einer naiven Malerei wie einer Hafenszene des Autodidaktenaus dem Jahr 1958. Der gelernte Friseur schildert diean der Südküste von Khaldeh und damit ein dramatisches Kapitel der Zeitgeschichte, als die Vereinigten Staaten unter Präsident Eisenhower einenbetrieben. Auf U-Booten und Kriegsschiffen reihen sich die Invasoren wie Zinnsoldaten auf, Strand, Meer und Himmel sind als Bildgründe akkurat gestapelt. Zgaib sollte später dann, 1975, im libanesischen Bürgerkrieg umkommen."Weiteres: In derblickt Stefan Trinks kritisch auf die, die nach Vorwürfen deseine angekündigte Gesprächsreihe (unser Resümee ) "ohne wirkliche inhaltliche Begründung" einfach wieder abgesagt hat. "Das Kuratorenkollektiv Ruangrupa wolle 'zunächst die Ausstellung beginnen undlassen'. Abermals hat sich die Documenta XV somit für eine Umkehrung des üblichen Verfahrens entschieden: Man lässt das Kindund fragt es dann, wie tief das Wasser sei." Besprochen wird außerdem die Ausstellung ": Exzessiv!" im Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen ( NZZ ).