William Tillyer, "Portrait, Head and Shoulders" (1978)





Auf denkt John Yau darüber nach, warum dieso wenig mitanfangen können. Außerhabe kein englischer Künstler den Status eines Freud der Hockney erreicht. Während die wichtigsten britischen Maler der Nachkriegszeit - die der amerikanische Künstler R.B. Kitaj die "School of London" taufte -, explodierten in anderen Teilen der Welt Pop Art, Minimalismus und Konzeptkunst. Anlass, darüber nachzudenken, sind zwei Arbeiten aus dem Jahr 1978 von, der damals zum ersten Maldirekt auf die Leinwand collagierte und damit laut Yau zwei Dinge bewirkte: "Er lenkt die Aufmerksamkeit auf die Oberfläche des Gemäldes und setzt gleichzeitig eine Barriere. Er verhindert, dass die Farbe die Oberfläche glatt überzieht, so dass das Kunstwerk weder malerisch ist noch einen der dramatischen Effekte erzielt, die ein Pinsel erzeugen kann. Er hebt diehervor, was als ironischer Kommentar auf die Kunst des Porträts gesehen werden kann. Tillyers konzeptionelle Geste entlarvt den Trugschluss, dass der Pinsel die Leinwand überall dort berühren können sollte, wo der Künstler es wünscht, und dass diese Freiheit ein wesentlicher Bestandteil der Tradition des Meisterwerks und ein Zeichen des Genies des Künstlers ist. Indem er seine Fähigkeit,, spielt er auf Englands Beschäftigung mit Klasse und Abstammung an, sowie auf den Glauben, dass ein Porträt, um wichtig zu sein, in der Tradition des Meisterwerks ausgeführt werden muss. Ist es ein Wunder, dass diese beiden Gemälde vom englischen Kunstbetriebwurden? Sie können als einean dem Kult um Künstlerpersönlichkeiten und ihre charakteristischen Stile gesehen werden, die schließlich für den Konsum des Betrachters verpackt werden."Ingo Arend unterhält sich für diemit den Kuratorinnen der südkoreanischen Gwangju-Biennale,und, die so brav links für ihr Programm werben, dassgar nicht erst aufkommen. Ihre "wichtigste Erfahrung", wie Ginwala sagt, bei den Vorbereitungen: "Wir kamen in einem Moment auf die Bühne, an dem dasder Biennalen umgestürzt wurde und gemeinsames Wissen,wichtiger wurden." Über die, die vom indonesischen Künstlerkollektiv ruangrupa kuratiert wird, kann Ingeborg Ruthe in dervorläufig nur so viel sagen : Die. Konzept, Teilnehmer und Budget bleibenWeiteres: In der erzählt Blake Gopnik, wie in den 60er Jahren, als der Kunstmarkt bereits anfing abzuheben, die Idee vonaufkam, als Kunstform, die auch für die Mittelklassewar. In der stellt Philipp Meier den 1877 geborenen, "schweizerischsten aller Schweizer Maler"vor. Besprochen werden die Ausstellung "" im Pariser Picasso-Museum taz ),Band "Eine Geschichte der Kunst in 21 Katzen" ( Tsp ) und ein Band mitFotografien aus der Schauspielergarderobe ().