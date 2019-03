Die allerletzte Chance, #Uploadfilter & #Artikel13 zu stoppen: Wenn die Bundesregierung ihre Zustimmung im Rat zurückzieht, kann die Reform nicht in Kraft treten (Abstimmung im @EUCouncil vorauss. 9. April). Wir müssen nochmal alles tun, sie dazu aufzurufen! #SaveYourInternet pic.twitter.com/HUwSR3yLB8 - Julia Reda (@Senficon) 26. März 2019

Wennund die übrigen Zwerge der Kulturindustrie sich aufführen, als hätten sie gegen dieso gar keine Chance, ist das Spektakel derart ergreifend, dass das EU-Parlament umstandslos einknickt, nur um es los zu sein. Und so wurde diedurchgewunken, ohne dass das Parlament den geringsten Änderungsantrag zuließ.Die Beschlüsse müssen nun in den kommenden zwei Jahren inübersetzt werden, und das wird ein langwieriger und chaotischer Prozess sein, schreibt Danny O'Brien in einer ersten Analyse bei der Electronic Frontier Foundation. "Leider ist es wahrscheinlich, dass die Richtlinie zuerst von jenen Ländern umgesetzt wird, die sie am meisten verfochten haben. Diehaben sich stets für die schlimmsten Teile der Richtlinie eingesetzt, und die Macron-Regierung könnte versuchen, den Triumph der Medienunternehmen des Landes möglichst früh zu vollenden." Und noch ein Problem spricht O'Brien an: Die Direktive ist so vage formuliert, dass viele Streitfragenwerden geklärt werden müssen. Doch "wer wirdvor Gericht vertreten? Big Tech hat ein paar Motive und die Millionen, es zu tun, aber nachkönnen sich diese zunehmend defensiven Riesen durchaus entschließen, dass es besser ist, sich außergerichtlich zu einigen und den etablierten Medienzu bezahlen."Sehr nützlich auch eine Anlayse von Friedhelm Greis bei, der die gesamte Richtlinie durchgeht und Punkt für Punkt erörtert. Da die Debate in den letzten Wochen so geframet wurde, dass fast nur noch überdiskutiert wurde, aber nicht mehr zum Beispiel über die, hier Greis' Erläuterung zu diesem Artikel: "Er ist sehr stark an die in Deutschlanddes Leistungsschutzrechts angelehnt. Allerdings betrifft er nicht nur Suchmaschinen und Newsaggregatoren, sondern alle 'Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft'. Nicht lizenzpflichtig sind 'die private oder nichtkommerzielle Nutzung von Presseveröffentlichungen durch einzelne Nutzer' sowie 'dieoder sehr kurzer Auszüge aus einer Presseveröffentlichung'. Hyperlinks bleiben erlaubt, sofern sie nicht mehr als einzelne Wörter oder sehr kurze Auszüge enthalten." Blogs sind von diesem Artikel ausgenommen, aber die Frage, was ein Blog ist mag dann erst duch langwieriege Prozesse zu klären sein.Es gäbe weitaus bessere Wege, Google und Facebook zu regulieren, etwa die schreibt Markus Beckdahl in einem großartigen Text auf. Doch die wurde vertagt, "denn auf einmal standen Netzkonzerne und Verlage Seite an Seite, um ihrgemeinsam vor Verbraucherrechten zu beschützen". Beckedahl betont auch, dass die Urheber bei dieser Reform vielfach schlechter gestellt werden: "Beimfür Presseverleger hieß es lange Zeit, die Einnahmen würden zwischen Verlegern und Urhebern. Beim letzten Kompromiss sind die Ansprüche der Urheber dann 'zufällig' zugunsten der Verleger und Medienkonzerne rausgeflogen.""Entscheidend .. ist nicht etwa eine- das bleibt in den Grundzügen, wie es war", erläutert Finn Mayer-Kuckuck zu den Uploadfiltern in der: "Die EU-Richtlinie verlagert nun jedoch die Verantwortung für seine Einhaltung vom Nutzer zu den Plattformen. Google, Facebook und Co. sind künftig haftbar, wenn dort Beiträge mit geschützten Inhalten erscheinen. Der Richtlinie zufolge können sie zwar Lizenzen dafür erwerben. Die Befürchtung lautet jedoch, dass sie stattdessenwerden. Jede Sekunde erscheinen 2.000 neue Fotos auf Facebook - wer soll einzeln über die Verwaltung der Rechte entscheiden?"Inhaben die eng mit dem Staat vernetzten Kulturindustrien extrem starke Lobbies. Eine Reihe von Künstlern hat noch am Sonntag im einen Aufruf an die Bürger verfasst, in dem sie das Märchen vom guten Zwerg Google erzählen, der zum bösen Riesen geworden sei: "Wir verteidigen das, das Recht, ein anderes Ende dieses Märchens zu erfinden. Wir verteidigen das Recht, unsere Geschichte zu schreiben und nicht die Geschichte zu leben, die die Riesen für uns beschlossen haben, wir verteidigenund nicht nur private Interessen, weil wir unser wertvollstes Gemeinwohl, eine gewisse Vorstellung von Demokratie, verteidigen."Die französische Wirtschaftszeitung interviewt Wikipedia-Gründer, der findet, dass die Reform das Pferd von hinten aufzäumt: "Es sind, die mehr und mehr wollen. Sie wollen mehr Macht, um mit YouTube zu verhandeln. Warum nicht? Wenn das Gesetz YouTube zwingt,, ist das nicht mein Problem. Da haben wir es mit Verhandlungen zwischen Industriegiganten zu tun. Aber dies erfordert keine Regulierung des."In der, die vor extrem tendenziösen, die Debatte aber stark beeinflussenden Debattenartikeln und "Recherchen" (widerlegt hier ) nicht zurückschreckte, schreibt Michael Hanfeld, "Von Europa lernen heißt", und beschwert sich über den ", die den Befürwortern der Urheberrechtsreform entgegenschlagen". In derist Thomas Kirchner hochzufrieden, dass die Reform durchgegangen ist, schimpft auf die Internetgiganten, lässt die Rolle der Verwerter bequemerweise unter den Tisch fallen und erklärt seinen ergrauten Lesern: "Nein, die EU hatgenommen, weil sich die Abgeordneten über denhinweggesetzt haben. Dieses Votum wird Europa stärker machen." Beim, der die Reform als Lobbyist maßgeblich mit vorangetrieben hat, versichert der umfassend informierte-Redakteur Ulf Poschardt den "umfassend", die gegen die Reform protestiert haben, sie brauchten keine Angst zu haben: Dies sei nicht das Ende des Internets.Im kritisiert Sebastian Christ die "unfassbare Art und Weise, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist", in der jede Kritik an der Reform als von den Internetriesen gesteuert diffamiert wurde ( wie zuletzt von Jaron Lanier in der): "Die Wahrheit ist, dass diesen Protestierenden fortwährend diewurde. Sie wurden von führenden Europapolitikern der Union als 'Bots' oder als 'Fake' bezeichnet, später dann noch als Krawallmacher und Quertreiber gebrandmarkt. Daniel Caspary, CDU-Europaabgeordneter aus Baden-Württemberg, schwadronierte in der Bild-Zeitung gar von 'gekauften Demonstranten', die 'zumindest teilweise' von amerikanischen Großkonzernen Geld bekämen. Dochhaben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Die Noch-Justizministerinstimmt im EU-Rat erst für die Urheberrechtsreform, nur um dann später - als der Schaden kaum noch zu reparieren war - plötzlich an der Seite der Reformgegner aufzutauchen." DieTagesthemen interviewen Sascha Lobo zur Abstimmung: "Dasin die demokratische Politik ist massiv beschädigt worden."Martin Sonneborn hat dasder EU-Abgeordneten getweetet . Amist Europawahl, da sollte man diese Tabelle noch mal konsultieren. Diehat fast komplett für die Reform gestimmt, diehaben sich mit 5 Abwesenheiten und Ja-Stimmen gegen 6 Nein-Stimmen auch nicht mit Ruhm bekleckert.Es gibt noch eine Chance, die Uploadfilter aufzuhalten, weiß die EU-Abgeordnete. Die Bundesregierung könnte dafür sorgen: