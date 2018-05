Vonbisüber den Literaturnobelpreis bis zu hin zur Metropolitan Opera: Gerade imwerden im Rahmen derDebatte immer mehr Missbrauchsfälle aufgedeckt.reflektierte gerade eine eigene Missbrauchserfahrung (unser Resümee ) und ihre Auswirkung auf sein Sschreiben. Dirk Knipphals fordert in derein System der "checks and balances" in kulturellen Institutionen. Und nebenbei behört für ihn "so manche weiterhinvon Kultur auf den Müllhaufen. Wer sie nur als harmloses Vergnügen nimmt - wie viele der aktuellen auf Wellness und Unterhaltung ausgerichteten Marketingkampagnen rund ums Lesen -, der liest über den Schmerz, dermanchmal in ihr steckt, allzu schnell hinweg. Und mit auf diesen Müllhaufen gehören die Ideen, nach denen sichdürfen als andere Menschen oder nach denen man erst Opfer zu bringen hat, bevor man im Kreis der erlauchten Kulturschaffenden aufgenommen wird."In derhat sich Matthias Heine die Ausstellung "Die Erfindung der Menschenrassen" im Dresdner Hygiene-Museum angeschaut, die sich der(auch im eigenen Haus) widmet. Auch denim 21. Jahrhundert spare die Ausstellung nicht aus: "Die Definition der '' ist wissenschaftlich kaum standfester als die Einteilung Blumenbachs der Menschheit in kaukasische, mongolische, äthiopische, amerikanische und malayische Varietäten. Die großzügige Auslegung dessen, was eigentlich 'People of Color' sind, hilft aber der antirassistischen Linken, die eigene Klientel der Diskriminierten oder sich diskriminiert Fühlenden zu erhöhen und denan der Bevölkerung herunterzurechnen."