Heute Abend werden inzwar die Palmen verliehen, doch vorab werfen wir einen Blick nach Berlin: Wird, bislang Direktor des gerühmten Filmfestivals in Toronto (TIFF) , der künftige künstlerische Leiter der? Das jedenfalls will-Kritiker Rüdiger Suchsland unter Berufung auf "Informanten" aus Berlin herausgefunden haben: Suchslands Segen hätte Bailey jedenfalls, schließlich habe dieser es verstanden, "Toronto, indem ervon anderen Festivals abwarb". Und: Er ist kein Zögling des hiesigen: "Keine Nachfolge aus dem Bereich der deutschen Förderung, der Sender, der Verbände, der Filmkritik. Sondern ein Ausländer, der im Verhältnis zu den eingeschliffenen Verfahrensweisen in Deutschland auchist,." Monika Grütters' finale Entscheidung über den Vorsitz des Festivals ist für die kommenden Wochen angekündigt.Zurück nach: Die Feuilletons wagen vorsichtige Bilanzen und Prognosen. Von "" an der Croisette und einem mittelmäßigen Jahrgang berichtet Verena Lueken in der: "Es wurde ständig geunkt, über die Zukunft des Direktors, über den Weg des Festivals in die Zukunft. " Dieses Jahrgang zeichnet sich durch eine Dominanz von "" aus, schreibt Andreas Busche imnicht gerade begeistert: Dass"Happy As Lazzaro" ( mehr dazu hier ) unbedingt die Palme verdient hat, steht für ihn allerdings genauso außer Frage, wie er' Thriller "Knife and Heart" für eine fulminante Entdeckung hält: "Der Film a: stahlblaues Licht mit roten Spots, ein entstellter Killer, ein blinder Rabe, 80er-Reminiszenzen. ... 'Knife and Heart' bringtzum Ende des Festivals noch mal etwas Farbe in den Wettbewerb.."Auch-Kritikerin Susanne Ostwald hat kaum einen Zweifel , dass Alice Rohrwacher mit einer Palme im Gepäck das Festival verlässt. Gemeinsam mit Matteo Garrones "Dogman" zeigte sich das italienische Kino in Cannes somit von seiner besten Seite: Diesen "beiden italienischen Filmen im Wettbewerb gelingt eineauf der Folie christlicher Symbolik." In der macht sich Hanns-Georg Rodek indessen für"Capharnaum" als Gewinnerfilm stark.Außerdem lief ja noch"In My Room" - die apokalyptische Geschichte über einen Mann, der sich mit einem Mal als letzter Mensch auf Erden wiederfindet und in den Hinterlassenschaften herumwandelt (was uns bemerkenswert an die Prämisse vonRoman "Die Arbeit der Nacht" erinnert), hat Rüdiger Suchsland von ziemlich umgehauen : "Eine tolle Fantasie und eine philosophische Parabel."-Kritiker Daniel Kothenschulte macht in diesem in einer Nebensektion gezeigten Film Urlaub vom enttäuschenden Wettbewerb: Er sah "bildkräftiges Kino von, leicht und zugleich formvollendet."Tim Caspar Boehme haben es vor allem die Tierszenen angetan.Weitere Artikel: Peter von Becker schreibt imüber die Essays des Filmkritikers. Besprochen werdenFilmausstellung in der Berliner Galerie Ebensperger Tagesspiegel ), die Superheldenkomödie "Deadpool 2" (),Psychothriller "Nach einer wahren Geschichte" (), die zweite Staffel der-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" ( Welt FAZ ) und die HBO-Serie "Barry" ( FR ).