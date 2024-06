Szene aus Thomas Arslans "Mach die Musik leiser" von 1994

Andreas Scheiner unterhält sich für diemitund, dem Leitungsduo des, das sich zu seinem 30. Jahrgang und angesichts der aktuellen Weltlage erst recht selbstbewusst behauptet. Warnhinweise von der Polizei, weil das Festival in Kreuzberg, einem Hot-Spot des propalästinensischen Milieus stattfindet, gab es keine, sagt Buder. "Das wäre, wie wenn die Polizei raten würde, nicht mit einer Kippa durch Neukölln zu gehen: So einen Vorfall gab es ja vor einigen Jahren, aber das darf nicht sein. Dieses jüdische Filmfestival gehört in die Festivallandschaft, es beschäftigt sich mit jüdischen Themen und zeigtauf, die an anderen Festivals übersehen werden. ... Früher war es angesagt, israelische Filme im Programm zu haben, am besten immer auch einen queeren israelischen Film. Damit haben sich die Festivals und auch viele Weltvertriebe gerne. Jetzt ist einezu spüren." Claus Löser führt in derdurchs Programm des Festivals.





Lukas Foerster empfiehlt aufdie Retrospektive, die heute im Berliner Kino Arsenal beginnt. Die Reihe ist mit "In Bewegung" überschrieben und das legt "nahe, den Titel nicht nur auf diein Arslans Filmen zu beziehen, sondern auch auf die Bewegung, die sein Werk als Ganzes darstellt. ... Ein paar Linien sind durchaus zu erkennen: hin zur Abstraktion, zur Reduktion, zu. Die ersten beiden Langfilme, 'Mach die Musik leiser' (1994) und 'Geschwister - Kardeşler' (1997) sind noch stark in der Konkretion verankert. Zwei Variationen übers Jungsein: einmal deutsche, Metal hörende Jugendliche in Essen, der Stadt, in der Arslan vorwiegend aufwuchs, einmal deutsch-türkische, Hip-Hop hörende Jugendliche in Berlin. ... Danach wird es filigraner, stilisierter. ... Im ultraminimalistischen Vater-und-Sohn-in-Nordnorwegen-Stück 'Helle Nächte' (2017) gibt es dann kaum noch mehr etwas anderes als die, die zugleich eine Entfremdung von der Welt ist."Weitere Artikel: In "Bilder und Zeiten" dererinnert Dietmar Dath ausführlich an das weitgehend in Vergessenheit geratene filmische Schaffen des Schriftstellers . Arne Koltermann befasst sich für denmit dem Einfluss des Kinos aufund dem Einfluss Kafkas aufs Kino. In dergratuliert Frauke Steffens dem Schauspielerzum 70. Geburtstag.