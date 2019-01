Buchautor

Christian Geissler

Christian Geissler, 1928 in Hamburg geboren, studierte Theologie, Philosophie und Psychologie in Hamburg, Tübingen und München. Ab 1956 arbeitete er als freier Schriftsteller, Dokumentarfilmer und Dozent an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Außerdem war er Mitherausgeber der linken Literaturzeitschrift Kürbiskern. Er starb 2008.