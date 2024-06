Die Schriftstellerin denkt in derüber den langanhalten Widerstand ingegenüber #nach und warum gerade dort die Einforderung eines respektvollen Miteinanders und die Ansprache von Übergriffigkeiten auch als Angriff auf die französische Lebensweise angesehen wird - wovon sie sich selbst im übrigen gar nicht mal ausnimmt. Im Zuge dessen holt sie auchErotiksatire "Les Valseuses" von 1974 mitaus dem Regal. "Zweifellos hat der französische Widerstand gegen #MeToo auch etwas mit dem Widerwillen zu tun, sich deranzupassen", wofür dieser Film das beste Beispiel ist. "Depardieu ist in dem Film genial, heiss,, selbst in seinen Rissen. Ich habe ... mich ungläubig vor dem Bildschirm gefragt, wie ich gegenüber einer jungen Frau von heute das Vergnügen rechtfertigen kann, das ich beim Schauen erneut empfinde. Es gibt keine Rechtfertigung. Außer dass man das Glück, das man dabei erlebt hat, sich so sehrzu fühlen, nie ganz verleugnen kann. Ein bestimmtes Frankreich dieser Zeit hat sich in der derben Geschichte gerne wiedererkannt. Depardieu selbst ist nie wirklich aus seiner Figur herausgekommen und wurde nach und nach zu ihrer."Der "Barbenheimer"-Effekt des letzten Jahres ist verflogen, dengeht es nach einemnicht gut, schreibt Barbara Schweizerhof im. "Der Mai hat für das Box Office in den USA besondere Bedeutung, denn wenn im Frühsommer viele Menschen ins Kino gehen, sehen viele die Trailer für all die Filme, die den Rest des Jahres ins Kino kommen. Und gerade weil der Kinobesuch, wie überall betont wird, sowohl ein kulturelles wie ein soziales Ereignis ist, könnten leere Kinos im Mai einenauf die Stimmung des ganzen Jahres haben. ... Mittlerweile kalkuliert das potenzielle Publikum schon selbst, dass nur bestimmte Filme wirklich im Kino erlebt werden müssen, während man bei anderen getrost die paar Wochen abwarten kann, bis sie sich streamen lassen. Aber ob sich dieser Prozess wieder rückgängig machen lässt durch mehr Exklusivität der Kinoauswertung?"Die Academy hat nach der Kritik, dass in ihrem Academy Museum in Los Angeles diekeine Rolle spielen, ihre Ausstellung ergänzt - und erntet damit erneut Kritik, berichtet Susan Vahabzadeh in der: "Die Ausstellung erscheint einigen Besuchern als. Es sei, heißt es in einem Brief der United Jewish Writers, der einzige Teil des Museums, der die Menschen, von denen er erzählt,. Stattdessen, so lautet der Vorwurf der Kritiker der Ausstellung, ginge es nur um ihre- Machtmissbrauch, autoritärer Führungsstil, Rassismus gegen Schwarze, Frauenfeindlichkeit. So seien sie nun einmal gewesen, verteidigen die einen die Ausstellung. Andere wundern sich aber, dass die Gründung Hollywoods nur unter diesen negativen Aspekten betrachtet werde, die Verfehlungen der jüdischen Studiochefs vorkämen, die aller anderen aber nicht." DasAußerdem: Dieschlagen in Sachen Reform dermal wieder Alarm, berichtet Christian Meier in der. Für die Welt plaudert Bari Weiss mit. Rüdiger Suchsland verabschiedet sich aufvonals Schauspielerin (Nachrufe auf sie als Musikerin haben wir hier gesammelt).Besprochen werdenDokumentarfilm "Der Schatten des Kommandanten" ( Artechock FAZ , mehr dazu bereits hier ),' "Problemista" ( Artechock , unsere Kritik ), der neue-Animationsfilm "Alles steht Kopf 2" ( FAZ Artechock ),' Horrorfilm "Im Wasser der Seine" über einen critic.de ), die neuen Folgen der-Serie "Bridgerton" ( NZZ ), die neue "Star Wars"-Serie "The Acolyte" ( Tsp ), die zweite Staffel des "Game of Thrones"-Prequels "House of the Dragon" ( TA ) und die Serien-Neuverfilmung von "Aus Mangel an Beweisen" ( Freitag ).