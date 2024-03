Pascal Blum hat für denden rumänischen Autorenfilmer getroffen , dessen neue Satire "Don't Expect Too Much from the End of the World" den auf Social Media grassierenden Frauenhass von Figuren wieaus der Maskulinistenszene aufs Korn nimmt. Nur dass sein Tate Bobiță heißt, sich aber nicht minder in sexistischem Unrat ergießt. Bei der eher kunstfernen deutschen Kulturbürokratie, die es gerne geschmeidig hätte, führt das zu Sorgenfalten: "Eine deutsche Förderanstalt wollte den Film wegen dernicht unterstützen. Die Förderer hielten Bobiță für gefährlich: Was, wenn die Leute denken, in den Beschimpfungen stecke die Botschaft des Films? Sie forderten das Unmögliche:. Beim Gespräch in Zürich wundert sich Radu Jude über die Kritik: Gerade eine mildere Form wäre das höchste Risiko - weil man sie dann tatsächlich ernst nimmt. ... Wieso aber zieht Rumänien heute einen Frauenhasser wie Andrew Tate an? Weil er hier habe machen können, was er gewollt habe,befürchten zu müssen, sagt Jude. Das pornografische Webcam-Geschäft, das Tate betrieben habe, sei heute."Dieverstand sich immer schon als ein politisches Filmfestival. Es gehört zu ihren Verdiensten, dass sie sich für Filmleute, die auf der Berlinale Erfolge hatte, wie, explizit und öffentlich einsetzte. Nicht so für den israelischen Schauspieler, wie eine Recherche derherausgefunden hat (unser Resümee ). Trotz vielfacher Hinweise darauf, dass Cunio, der 2013 einen Film auf der Berlinale hatte, heute zu dengehört, hat die Berlinale seine Geschichte nicht thematisiert - auf der Abschlussfeier, die durch ihre propalästinensischen Bekundungen Skandal machte, hätte sie zumindest teilweisezeigen können, ein Gespräch mit Cunios Frau, die mit ihrem Mann und ihren gemeinsamen Töchtern zu den Entführten gehörte. Sie gehörte zu auch zu den. Hier erzählt sie von denIm-Interview sagtjetzt, wo es zu spät ist: "Es ist bitter, dass die missglückte und zum Teiljetzt die ganze Berlinale überschattet. Und diese Äußerung bezog sich auf die Berlinale insgesamt zuvor. Wir haben uns ja bereitsgefragt: Wie sollte die Berlinale mit dem Terroranschlag auf Israel und dem Krieg in Gaza umgehen? Was könnte bei der Berlinale alles passieren?"Weitere Artikel: Harry Nutt hat in derwenig Hoffnung, dass die Aufarbeitung des "", der sich ihm am Ende derbot, mehr zu Folge hat als lediglich die "der jeweiligen Positionen und Meinungen". Susanne Lenz spricht für diemit dem Regisseurüber dessen Kritik an den deutschen Medien, die seine Oscarnominierung für Deutschland zu oft unterschlagen hätten ( unser Resümee ). Derhat für dieJohanna Adorjáns Gespräch mitüber dessen in der besprochenen "The Zone of Interest" online nachgereicht (unsere Kritik hier ). Die Schriftstellerin erzählt (online nachgereicht) in dervon dem beeindruckenden Filmerlebnis, das sich ihr auf dermit dem ukrainischen Film "" bot (mehr zu diesem Film bereits hier ). Christiane Peitz staunt im, dassrussische-Verfilmung "Meister und Margarita" introtz putinkritischer Spitzen noch immer äußerst erfolgreich läuft und noch nicht aus dem Verkehr gezogen wurde ( hier und dort unsere Resümees). Philipp Hedemann plaudert für denmit, die eben 80 Jahre alt geworden ist. Erste Filmfirmen gehen gegenvor, da dort immer mehr in Einzelteile zerlegte, aber dann doch inauftauchen, berichtet Ann-Marlen Hoolt im. Valerie Dirk schreibt im Standard einen Nachruf auf den bedeutenden Filmwissenschaftler Besprochen werden"Joyland" ( Standard ),' Serie "The Regime" mit Presse ) und die aufgezeigte Serie "Shōgun" ( taz ).