In der teilt der polnische Kunstkritiker Aleksander Hudzik seine Gedanken zurvonim ehemaligen NS-Vernichtungslager Auschwitz. Hudzik, der im Ort Oświęcim, wie der polnische Name lautet, aufgewachsen ist, wie paradox dieser Alltag sein kann: "Das Vorhandensein eines ehemaligen NS-Vernichtungslagers in der unmittelbaren Nachbarschaft führt dazu, dass das Lager im Bewusstsein der Einwohner ständig da und auch nicht da ist. Auf der einen Seite weiß jeder, dass hier ein Ort war, an dem über eine Million Menschen ermordet wurde, auf der anderen Seite ist es unmöglich, sich dessen ununterbrochen bewusst zu sein." Richters Arbeiten wirken für ihn in ihrer Abstraktion und Unklarheit "wie aus einer anderen Ordnung. Der Birkenau-Zyklus stammt aus einer Zeit, in derdie angemessene Sprache für die Shoah war. Vielleicht ähnelt auch deshalb der Ausstellungspavillon auf dem Gelände des Internationalen Zentrums für Jugendbegegnungen einer Kapelle. In diesem Ort soll Platz sein für die Besinnung über die existenzielle Dimension nicht nur der Shoah, sondern auch dessen, was nach dem Großverbrechen blieb:. Den vier 'Birkenau'-Bildern hängen vier dunkle Glasscheiben gegenüber, in denen sich nicht nur die Gemälde Richters spiegeln, sondern auch die Ausstellungsbesucher mit ihrem ganzen Gepäck an durchlebten Gefühlen. Dabei ist die Frage,. (...) "Die Kapelle mit dem 'Birkenau'-Zyklus bringt eine metaphysische Unruhe mit sich. Aber ich weiß nicht, in wessen Herzen sie wirken soll."Unterschiedlicheeröffnen sich für-Kritikerin Yelizaveta Landenberger bei der "Kyiv Perenniale", deren letzte Ausstellung als Fortführung der Kyiv-Biennale, unter anderem im nGbK am Alexanderplatz in Berlin stattfindet. Oft überschneiden sich in den Werken der Künstler die von Gewalt geprägte Vergangenheit der Ukraine mit der Gegenwart, etwa in der Installation 'Everybody Wants to Live by the Sea' aus dem Jahr 2014 vondie auf eine "Zeitreise durch die historischen Schichten der Krim" führt: "Eine gebogene Neonröhre in derhängt in der Mitte des kleinen Raumes über den Köpfen der Besucher und hüllt sie in kaltes Licht, eine Palme erzeugt zugleich eine Art Urlaubsatmosphäre. In Vitrinen und an den Wänden sindausgestellt, die teils futuristisch verwandelt sind: Typische Formen sowjetischer Architektur sind darauf von hüttenartigen Behausungen der Krimtataren ergänzt; historische Ebenen, aber auch Dokument und Fiktion überlagern sich. Auf Stalins Befehl hin wurden die Krimtataren 1944 deportiert, erst nach dem Zerfall der Sowjetunion konnten sie in ihre Heimat zurückkehren und leben nun unter russischer Besatzung. Die Krim ist einmit dunkler Geschichte und Gegenwart - und einer ungewissen Zukunft.""Was soll das eigentlich?", fragt Ronya Othmann angesichts desgegen eine Teilnahmein Venedig ( unsere Resümees ). Angesichts so viel Ignoranz kann Othmann eigentlich nur den Kopf schütteln, fragt sich aber trotzdem, woher das alles kommt: "Will man sich Bedeutsamkeit verschaffen, angesichts drohenden Bedeutungsverlusts, sich den Anstrich des Politischen geben,? Schließlich ist das Politische doch etwas anderes, als Ästhetik durch Aktivismus zu ersetzen, Analyse durch Agitation. Oder handelt man im Glauben, auf der richtigen Seite zu stehen, auf der Seite des Guten, Wahren, Schönen, dort, wo doch die Künste immer stehen wollen? Und weil man sich nicht sicher ist, wo das sein soll, weil die Welt doch nicht nur schrecklich, sondern auch schrecklich unübersichtlich geworden ist (und es eigentlich auch immer war), greift man auf die einfachste aller Erzählungen zurück."Besprochen wird die Ausstellung "You Me" im Schinkelpavillon in Berlin mit Werken vonund).