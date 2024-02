"Intercepted" von Oksana Karpovych

"Des Teufels Bad" von Veronika Franz und Severin Fiala

"Der Meister und Margarita" von Michail Lockshin

Bert Rebhandl stellt in derzwei Berlinale-Filme vor, die sich mit politischen Konflikten unserer Zeit auseinandersetzen: Der von einem israelisch-palästinensischen Kollektiv gedrehte "No Other Land" über den Widerstand der Bewohner einer palästinensischen Ortschaft gegen die israelische Armee; und"Intercepted", der auf Telefonaten basiert, diewährend des Ukrainekriegs mit ihren Angehörigen führen. "Leicht anzuschauen bzw -hören ist das nicht: (...) Männer sprechen unverhohlen von ihrer. Einer schildert eine Praxis, die unter der Bezeichnung '21 Rosen' läuft: 21 Stellen gibt es am menschlichen Körper, die man in der Folter öffnen kann wie eine Blüte. Der Zynismus, der sich in dieser Wortwahl zeigt, ist so atemberaubend, wie es unmöglich ist, diezu ermessen, die sich hier äußert."Wie geht politisches Kino? Das fragt auch Fabian Tietke im. So, wie es der Woche-der-Kritik-Film "Wikiriders" versucht, geht es jedenfalls schon einmal nicht. In dem Film vonbegeben sich drei junge Leute auf eine Reise, um irgendwas über Mexiko und Ungerechtigkeit herauszufinden. Bisweilen wird das "Konzept Recherche. (...) Am Ende fragt man sich, wofür es all die Reisen und Fahrten braucht. Man könnte auch sagen, dass Problem ist, dass der Film die Form einesgewählt hat, aber nichts herausfinden will.über Reichtum, Kapitalismus, Imperialismus und die Welt im Allgemeinen ist in 'Wikiriders' nicht von Recherche zu unterscheiden. Oder wie Clarer Winter im Film selbst sagt: 'Und wir labern echt viel und hören wenig zu.'"Der von einem historischen Kriminalfall inspirierte Wettbewerbsfilm "Des Teufels Bad" stößt bei den Berlinale-Kritikern auf ein geteiltes Echo. Die einen sehen in dem voninszenierten Werk nur. Andere sind hellauf begeistert, so etwa Susan Vahabzadeh in der: "Die feuchte Kälte und der Geruch vonscheinen geradezu aus den Bildern herauszukriechen in den Kinosaal. Die Geschichte entspinnt sich 1750 in einem kleinen Ort in den Bergen in Österreich, (...) Agnes (Anja Plaschg), die neu dazukommt, findet nicht einmal den Weg zum. Die Szenerie sieht aus wie aus Grimms Märchen, minus jegliche romantische Verklärung." Auch Thomas Groh erfreut sich iman den rauen Texturen: "Schön grob körperlich und schroff geht es hier mitunter zu. Da fließt auch mal der Eiter,, da darf der Schangel in Wahnsequenzen schangeln." Für bespricht Martin Gobbin den Film.Außerdem: Im würdigt Kerstin Decker, der auf dem Festival für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird. Florian Weigl durchforstet auf critic.de ein weiteres Mal das. Katrin Doerksen blickt imauf einige ihrer. Silvia Hallersleben schreibt in derüber auf der Berlinale diskutierte Fragen zum. Manuel Almeida Vergara ärgert sich in der Berliner Zeitung über den deutschen Schlabberlook auf der Berlinale. Sophia Zessnik spricht in dermitüber dessen Panoramafilm "Andrea lässt sich scheiden". In der Zeit lassen Peter Kümmel und Katja Nicodemus dasRevue passieren. Besprochen werden der Forumsfilm "Republic" ( taz ), der Wettbewerbsfilm "Black Tea" Filmstarts ), der Forumsfilm "Il cassetto segreto" ( taz ), der Wettbewerbsfilm "Pepe"der Wettbewerbsfilm "Dahomey" ( Tagesspiegel ), der Berlinale-Special-Film "" (), der Panoramafilm "Verbrannte Erde" ( Berliner Zeitung ), "Kaddu beykat" aus der Sektion Forum Specialder Forumsfilm "All the Long Nights" ( critic.de ), der Wettbewerbsfilm "Langue Étrangère" (), der Wettbewerbsfilm "Gloria!" () und der Berlinale-Special-"Elf Mal Morgen" ().





Kerstin Holm weiß in dervom außerordentlichen Publikumszuspruch zu berichten, dessen sich die Neuverfilmung von"Der Meister und Margarita" derzeit in Moskau erfreut. Der Film von, der noch vor dem Überfall auf die Ukraine fertiggestellt wurde, aber erst jetzt in die Kinos kommt, wird von Kremlpropagandisten aufgrundattackiert. "Doch der Publikumszuspruch ist riesig, seit Ende Januar hat der Film mehr als 17 Millionen Euro eingespielt. Die Moskauer Autorin Tatjana Malkina berichtet von, bei denen kein Popcorn knistert, sondern das Publikum bis zum Ende des Abspanns mucksmäuschenstill bleibt. (...) In Publikumschats und sozialen Netzwerken bekunden vor allem Frauen, während sich viele Männer über Lockshins vermeintliche Russophobie und Hass auf die sowjetische Vergangenheit empören."Weiteres: In derführen Cathrin Gilbert und Peter Kümmel ein langes Gespräch mit dem Schauspieler. Salome Müller und Timo Posselt wiederum reden, ebenfalls in der, mit der Schauspielerin. Wilfried Hippen interviewt fürEduard Klein, einen von zwei Regisseuren des Ukraine-Dokumentarfilms "Life to the Limit". Biopics und kein Ende: Der Regisseurwill gleich vier auf einmal drehen,, wie unter anderem der meldet . Besprochen werden "Dune: Part Two""diewerden sogar noch übertroffen"), der"Good Boy" (),Dokumentarfilm "Breaking Social" ( taz Nord ),Teenie-Horrorkomödie "Lisa Frankenstein" () und der"Holy Shit" ( Standard ).