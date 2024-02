Vanessa Vu war dabei als pro-palästinensische Aktivisten am Samstagabend eineim Hamburger Bahnhof störten. ( Unser Resümee ) Sie beschreibt die Szene auf. Nachdem ein Protest am Nachmittag friedlich verlaufen war, kamen Teile der Gruppe abends zurück und brüllten eine Lesung der Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt,, unter anderem mit "From the river to the sea"-Rufen nieder: "Was aus der Ferne kaum zu erkennen war und dafür auf einem Handy-Video aus der Mitte der Protestierenden deutlich wird: Immer wieder versuchte auch die Künstlerin Tania Bruguera mit wedelnden Armen einzuschreiten. 'Ihr wisst nichts über mich, ihr wisst nichts über meine Geschichte und was ich für die Palästinenser getan habe', sagt Bruguera in dem Video, sichtlich aufgewühlt. 'Du bist!', schrie eine Frau zurück. Brugueras Solidarität mit Palästinensern sei 'performativ'." Vu findet, das Museum hätte durchgreifen müssen: "Am Ende liegt es jedoch in der Verantwortung des Museums,seiner Gäste zu gewährleisten. (...) Der Wunsch nach Inklusion findet dort seine Grenzen, wo Menschen ebenjenes Prinzip missachten und."Im-Interview mit Tobias Rapp beschreibtihre Erfahrung während der Störaktion. Für sie besteht kein Zweifel, dass gerade ihre Lesung gestört wurde, weil sie Jüdin ist: "Die Ankündigung, wer wann spricht, kam kurzfristig über Tania Brugueras Instagram-Account. Hinter meinem Namen hieß es 'Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt'. Ich war die einzige Teilnehmerin,." Sie mache sich "Sorgen, welchevon solchen Aktionen auf in Deutschland lebende Jüdinnen und Juden ausgeht. Offenbar können sie in öffentlichen Räumen nicht darüber sprechen, was das Massaker der Hamas und der Krieg in Gaza für sie psychologisch und biografisch bedeutet. Auch nicht darüber, was es heißen würde, wenn der Staat Israel nicht mehr alswahrgenommen werden kann."In einem kurzen Interview auf, geführt von Peter Neumann, meldet sich einer der Direktoren des Museums,zu Wort: "Es war uns zu jedem Zeitpunkt wichtig, dass wir die Lage in der Halle unter Kontrolle behalten, wir waren an dem Abend bis Mitternacht vor Ort. Wir mussten die Ereignisse offen gestanden auch erst einmal einordnen und mit der Künstlerin besprechen können. Es gab ja auch direkte Verbalattacken gegen uns persönlich und das Museum. Sam Bardaouil (neben Fellrath der zweite Direktor des Museums, Anm. d. Red.) wurde. Am Sonntagmorgen haben wir schließlich dem Wunsch von Tania Bruguera entsprochen, die Performance abzubrechen."Schon das "unter den Prominenteren auf der Redner:innenlisten" ließ bei Jens Winter Zweifel aufkommen, ob hier Raum zur offenen Diskussion bestand, wie er in der schreibt . "Gegenüber Mirjam Wenzel, deren Engagement für Israel darin besteht, dass sie am 11. Oktober 'fehlende Empathie' mit Juden im Kulturbetrieb attestierte, stand eineIsraels, wieund."In dermöchte Christian Meier die Aktion als das bezeichnet wissen, was sie war, "eine". Denn den Aktivisten geht es nicht darum "für" etwas zu sein, sie positionierten sich "gegen einen offenen Dialog, der geplant war, gegen die Künstlerin, gegen Israel."Weiteres: Auch im MoMa in New York gab es am Wochenede antisemitische Proteste, meldet Bernhard Schulz imNeben den üblichen Parolen "nannten die Aktivisten auch fünf Mitglieder des Aufsichtsrates des MoMA, denen sie wirtschaftliche Beteiligung insbesondere anvorwerfen. Es handelt sich, unter ihnen Ronald Lauder, der Präsident des Jüdischen Weltkongresses."Besprochen werdem die Ausstellung "Frank Auerbach. The Charcoal Heads" in der Courtauld Gallery in London (), die Installation "Alreadymade" im Kunsthaus Zürich () und eine Ausstellung der Multimedia-Künstlerin Emilija Škarnulytė im Kunsthaus Göttingen taz ).