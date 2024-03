Mary Sibande. To everything there is a season, 2019. Foto: Kunstpalast Düsseldorf.

-Kritiker Stefan Trinks begegnet in der Ausstellung "Tod und Teufel. Faszination des Horrors" im Kunstpalast Düsseldorf den: Von Hans Baldung Griens "Hexensabbat" über die Schwarze Romantik zu Ende des 19. Jahrhunderts bis zum "Zombie Boy" Rick Genest, der mit seinen gruseligen Tattoos Lady Gaga begeisterte - die "Ikonographie des Bösen" wird hier in fast allen Facetten gezeigt, so Trinks. Neben Dämonen und Monstern gibt es aber auch subtilere Darstellungen des Horrors: "Für die fotografische Fuge der finalen 'Letzte(n) Mahlzeit im Todestrakt' wiederum lichtet der Brite Mat Collishaw sogenannte Omega Meals,zum Tode Verurteilter in den Vereinigten Staaten wie extradicke Burger oder auch nur ein anrührendes Glas wie von Muttern eingelegter Gurken, vor nachtschwarzem Hintergrund in der barocken Manier niederländischer Vanitas-Stillleben ab. Mit diesen Henkersmahlzeiten vonüberführten Individuen führt Collishaw die Gattung auf einen unüberbietbaren Endpunkt des.""Der Erinnerung an den Genozid wird man inkaum entkommen", weiß Tom Mustroph, der für diedie Kigali Triennale besucht hat. Natürlich ist die Erinnerung an die grausamen Verbrechen auch in der ausgestellten Kunst allgegenwärtig, hinzu kommen jedoch, so Mustroph, neue Perspektiven, Fragen und vor allem - Hoffnung: "Die ausgestellte Kunst selbst ist auffällig optimistisch. Manzi Jackson etwa schickt mit der zwischen Surrealismus und Technikfaszination changierenden Bildserie 'Take Me to Space' afrikanische Astronautinnen in einemit üppiger Fauna. Ein großformatiges Foto von Gilles Dusabe fängt eine Frau im roten Kleid ein, die waagerecht über der Erde zu schweben scheint. Und auch die Fotoarbeit 'Kigali on the Horizon' von Abdul Mujyambere enthält eine. Männer und Frauen stehen in einer Reihe hintereinander, sind durch ein Seil verbunden und bewegen sich vom Ufer eines Sees zu dessen Mitte hin. Alle drei Künstler kommen aus Kigali, Gilles Dusabe lebt zeitweise auch in Genf."In der rollen der Kunsthistoriker Leonhard Emmerling und der Kulturmanager Wolf Iro den Documenta Skandal umd Ranjit Hoskoté ( unser Resümee ) noch einmal auf und fragen, welche Haltung für einen Neubeginn nötig wäre: "Der notwendige Neuanfang der Documenta muss darin liegen, sichund ihm den Raum zu verwehren - angesichts der Vielzahl problematischer Haltungen in der Kunstszene keine geringe Aufgabe. Er muss aber auch darin bestehen, demgerecht zu werden. Die Welt mit ihrer Fülle von Perspektiven muss in einem direkten Sinne zur Sprache kommen, denn 'Sprechen begründet ein Subjekt' (L. Martín Alcoff). Man muss der Welt das Recht einräumen, die Documenta selbst zu perspektivieren., wohlgemerkt, heißt nicht Relativieren."Weiteres: Imunterhalten sich Christiane Meixner Birgit Rieger Cristina Plett mit fünf Künstlern über ihre aktuellen Ausstellungen in Berlin, unter anderem mit dem Fotografenund der iranischen FilmemacherinBesprochen werden zwei Ausstellungen zumin Brüssel: "Imagine! 100 Years of International Surrealism." in den Königlichen Museen der Schönen Künste und "Histoire de ne pas rire. Surrealism in Belgium" im Bozar ) und die Ausstellung "Dan Flavin" im Kunstmuseum Basel NZZ ).