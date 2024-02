Rene Pollesch bei einem Abend im Literaturforum im Brechthaus. Bild: Filmausschnitt

"Ja" (titeln sowohl dieals auch die): Alles dreht sich auch heute (unser gestriges Resümee ) in den heutigen Feuilletons um dendes am Montag verstorbenen. In dererinnert ein ganzer Reigen von Freunden, Kollegen und Bewunderern an den Theatermacher. Zum Beispiel die Schauspielerin: "Ach. Du hast auf deine einmalige Weise dem Theater seine Fesseln gesprengt, den Spielern und Spielerinnen eine Freiheit, eine Mündigkeit zurückgegeben, hast mich immer in Mark und Bein erwischt und mich dabei, wie nur du es konntest. Du warst immerin allem, so Gegenwart, so da. Jetzt nicht mehr. Das ist kaum auszuhalten. Kaum zu ertragen. Ach."Jürgen Kaube beschäftigt sich in dermiteiner abgründigen Komik: "Den komischen Eindruck, den diese von Pointen unterbrochenen Kommunikationsdesaster und Reflexionsabstürze machten, die er auf die Bühne brachte, begleitete mitunter der Vorbehalt, ob er selbst es überhaupt witzig meinte oder nicht vielmehr ganz ernst, ganz traurig. 'Wenn es wirklich um Gefühle ginge in diesen Körpern, dann würden wir unsnicht zufriedengeben.' Die endlose Suada, in der Phrasen über den Neoliberalismus nur zwei Sätze entfernt sind von solchen- 'Immer wenn es klingelt, ist es Lieferando und nicht du' -, die wiederum zur Bankenkrise hinführen oder zu angerissenen Gedanken über die Schauspielerei, entsprang einer Formentscheidung. Es gibt keine Handlung bei Pollesch, die Spieler verkörpern keine festen Rollen, sie haben keine Sprache, die."Katrin Bettina Müller betont in derPolleschs Arbeit mit Schauspielern. Mit diesen "diskutierte er die Thesen, sie waren seine, seine Mitautoren, die mit dem eigenen Körper durchlebten, was allgemein schieflief. Sophie Rois, Kathrin Angerer, Caroline Peters, Martin Wuttke, Fabian Hinrichs entwickelten mit ihm die Texte auf den Proben. Und sie machten das in seiner Regie mit einer Virtuosität und einem Timing, das die Anstrengung des Publikums, den diskursiven Schlaufen zu folgen, immer mit Glamour, mit Bewunderung für die schauspielerische Leistung und Erheiterung verband. Erheiterung darüber, wie die Schauspieler die Klippen der Theorie inverwandelten. So war René Pollesch zwar bekannt dafür, viele unausgesprochene Regeln des Theaters zu hinterfragen und damit überhaupt erst sichtbar zu machen. Aber er verzichtete eben nicht darauf, diezu lassen. Dafür wurde er geliebt." Auch Milo Rau erinnert sich in deran seinen Weggefährten.Weitere Nachrufe in dervon Ulrich Seidler ("Man möchte so 'Scheiße!' schreien können."), auf von Peter Kümmel, auf von Matthias Dell ("Ich kenne drei Menschen, die in Kill your Darlings waren und, bei allem Unterhaltenwordensein, danach auf je verschiedene Weise gedacht haben, dass sieändern müssen: 'Das reicht doch nicht, da fehlt etwas.'"), in der von Bernd Noack, imvon Rüdiger Schaper, in dervon Jakob Hayner, auf von Tobi Müller, auf von Wolfgang Höbel und von der. Auf lassen mehrere AutorenRevue passieren.Ein weiterer Nachruf: In der gedenkt Sabine Seifert ihres ehemaligen Kollegen und Opernkritikers. Robert Matthies unterhält sich für diemit der Regisseurinüber ihre Inszenierung vonStück "Liebe/ Eine argumentative Übung", das im Oldenburger Theater Wrede + zu sehen ist. Michael Wurmitzer berichtet imüber Machtmissbrauchsvorwürfe gegen die Theaterregisseureund den FernsehregisseurBesprochen werdenInszenerung von Marius Mayenburgs "Elen Babic" am Berliner Ensemble ),' Inszenierung von Serhij Zhadans Roman "Vorošilovhrad" am Theater Bremen),"So forsch, so furchtlos" im Wiener Theater Drachengasse (),"Tom auf dem Lande" am Linzer Landestheater (), die Tanzperformance "Seasons in Dance" im NTM Tanzhaus in Mannheim ( FR ) und "Beta" an der Deutschen Oper Berlin, ein Versuch in SZ ).