In der schildert Christian Wildhagen, wie vehement der Intendant des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, Uwe Eric Laufenberg, dasfür die Rolle der Abigaille in Verdis "Nabucco" verteidigt. Leicht ist es nicht: "Das hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst bezeichnete die Einladung Netrebkos auf Anfrage derinzwischen als 'unangemessen' und nannte ihr Engagement' all derjenigen, 'die unter den täglichen Angriffen Russlands auf die Ukraine' zu leiden hätten 'oder bei uns davor Schutz suchen'. ... Laufenberg und das Hessische Staatstheater halten jedoch an dem geplanten Engagement Netrebkos fest. Das passt zum bisherigen kulturpolitischen Kurs des streitbaren Intendanten, der schon während der Corona-Pandemie angesichts von Aufführungsverboten und Theaterschliessungen immer wieder vehement auf die vom deutschen Grundgesetz garantiertegepocht hatte."Weiteres: Susanne Lenz unterhält sich für diemitüber dessen Inszenierung von "La Cage aux Folles" an der Komischen Oper und die queere Szene. Rahel Zingg berichtet in derüber die Generalversammlung des, die den Geschäftsbericht der Spielzeit 2021 und 2022 vorlegte, der einenaufweist.Besprochen werdenAdaption von Kamel Daouds Roman "Der Fall Meursault - eine Gegendarstellung" fürs Schauspielhaus Zürich ("ine mehrfach verspiegelte Sache", grübelt nachtkritiker Andreas Klaeui),"Der geteilte Himmel" als Musical am Theater Schwerin (Vielleicht etwas unterkomplex, aber "Erfolgreich ist das Ergebnis zu nennen, weil es das Theater füllt", findet Arndt Voß in der nmz ),"Lady Macbeth von Mzensk" an der Hamburgischen Staatsoper (Ute Schalz-Laurenze lobt in der nmz das exzellente Orchester unter Kent Nagano und den Chor, Regisseurin Angelina Nikonova erzähle immerhin gut und spannend, wenn auch etwas unklar),' Inszenierung des Kaiser-Weill-Wintermärchens "Der Silbersee" am DNT Weimar (dieser Silbersee "glänzt mit einem Sarkasmus, der wie Lack einen ätzenden Pessimismus überlagert", lobt Roland H. Dippel in der nmz ),"The Who and the What" am Berliner Renaissance-Theater ( Tsp ),Oper "Rusalka" in Wiesbaden ( FR ),Inszenierung "Schwestern" am Schauspielhaus Zürich (),Inszenierung von Giuseppe Verdis Oper "Die Macht des Schicksals" am Musiktheater Linz () undInszenierung von Finegan Kruckemeyers Stück "Der lange Schlaf" am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg ().