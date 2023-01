Bianca Andrew und Michael Porter in "Blühen". Foto: Barbara Aumüller/Oper Frankfurt





Boris Charmatz' "Frühlingsopfer". Bild: Tanztheater Wuppertal

hat an der Oper Frankfurt Oper "Blühen" uraufgeführt, mit einem Libretto vonnach Thomas Manns Erzählung "Die Betrogene". Es geht um eine ältere Frau, die sich nach dem Tod ihres Mannes in den Klavierlehrer ihres Sohnes verliebt. Als ihre Periode wieder einsetzt, denkt sie, es liege an der Liebe, dabei ist sie an Krebs erkrankt. In derist Judith von Sternburg bewegt und berührt : "Der Übergang von Geräusch zu Musik, von Melodielinie zu Gemurmel, von menschlicher zu instrumentaler Stimme, auch vom gesprochenen zum gesungenen Wort ist gleitend - was zum Raum passt, der ja auch zugleich ein Innen und ein Außen zeigt -, das Spektrum der Klangerzeugung ist breit. Auffällig dabei. Sterben ist totale Defensive. Exaltiertheit wird allein (zunächst) der Tochter Anna zugeschrieben, Nika Goric bei ihrem Hausdebüt, die in extreme Höhen muss und eine unerwartete, aberbietet."In derbegeistert sich auch Jan Brachmann für so viel Mut zum Neuen - und für Žurajs Komposition, auch wenn sie mit den seit Schostakowitscharbeite: "Die genitale Mechanik wird musikalisch eher diskret gestreift als unverblümt abgebildet. Stattdessen entsteht - taktvoll austariert durch Michael Wendeberg - eine. Die Menschen verlieren die Schwerkraft." In der schwankt Helmut Mauró zwischen Faszination und gepflegter Langeweile, denn so leicht lasse sich eine Erzählung nicht in Musiktheater transformieren: "Interessanter noch, aufregend, stimmig ist der orchestrale Unterbau, die oftdieses zwischen Melancholie und Hysterie changierenden Psychotheaters. Im Orchestergraben wird's Ereignis, dort zupfen, schlagen, streichen und tröten munter engagierte Spitzenmusiker des Ensemble Modern unter Leitung von Michael Wendeberg sich jene weite Welt zusammen, die auf der Bühne selber, zumal im tragenden Part, dem Gesang, selten aufscheint."hat seine ersten Abend als Leiter des Wuppertaler Tanztheaters gestaltet. Nicht alles scheint gelungen, aber wenn die beiden Tänzerinnenundmit ihrer majestätischen Bühnenpräsenz den Stab an die nächste Generation weitergeben, ist-Kritikerin Wiebke Hüster elektrisiert: "Diese nächste Generation zeigt am Ende des Abends, dass sie das Sprichwort, wonach mansoll, wenn es um Tradition geht, verstanden hat. Das afrikanische Tanzensemble, das1975 geschaffene Strawinsky-Choreographie 'Le Sacre du Printemps' tanzt, muss man gesehen haben, es ist besser als jede andere Besetzung, rauer, nüchterner,, ein Wunder an Unerschöpflichkeit, Präzision und Upbeat."Besprochen werdenTanzstück "10 Odd Emotions" in Frankfurt ( taz ), Peter Konwitschnys Inszenierung von Verdis "Macht des Schicksals" in Linz (über die Stefan Ender im Standard Jubel und Freude zu Protokoll gibt), ein Musical nachRoman "Der geteilte Himmel" in Schwerin (das Welt -Kritiker Stefan Grund als insgesamt starkes, bewegendes Musiktheater lobt), Ulrich Rasches Inszenierung von"Leonce und Lena" und Yana Ross' Aufführung ovn"Iwanow" ( FR ) und"Die Eingeborenen von Maria Blut" am Wiener Akademietheater ().