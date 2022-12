wird 80 Jahre alt. Einen bei aller Empfindsamkeit des Schriftstellers literarischen Kontinent kaum in den Blick nehmbarer Ausmaße sieht Arno Widmann von dervor sich liegen. Und dann ist Handke auch noch ein Meister des: Handkes neue Wörter sind "ungetüme Gesellen. Nur damit Sie sehen, was ich meine: Beweinungs-Notwendigkeit, Blütenballenübelkeit, Gras-Busch-Mauerreste-Steppenwinkel, Schlafwandlerexistenz, Wunscherfüllungsbedürfnis." Gerade dieser "'Gras-Busch-Mauerreste-Steppenwinkel' ist auch Stolperstein, der uns sagt:. Sie wurde ermordet. Hilflos erinnere ich an sie und hoffe, sie wieder erwecken zu können. Dieses Handke immer wieder beherrschende Begehren, alles in ein Wort zu pressen -- wird begleitet von dem, einen einzigen Satz endlos zu dehnen. Er tut das nicht in kunstvoll konstruierten Fugen, sondern mehr im Stil von. Mit dem er in meinen Ohren deutlich mehr zu tun hat als mit den Beatles." Er "lebt in, mittels und dank seiner Literatur", hält denn auch Andreas Platthaus in derfest. Er ist "ein Beobachtungsschilderer. Montaigne ist eine feste Bezugsgröße, der große Meister der Introspektion. Handke aber dreht dessen Verfahren um: Sein Blick erforscht nicht das eigene Innere, sondern die Welt um sich - '! (in die alte Umgebung)' lautet eine für ihn charakteristische Forderung -, die sich dann jedoch zu eigen gemacht werden muss, um 'Weltgefühl' zu erzeugen."Zu Handke gebe es in den letzten Jahren nur noch zwei sich an derentflammende, unversöhnlich gegenüber stehende Positionen, stellt Andreas Bernard in derfest. Er schlägt stattdessen vor, auf den Zusammenhang zwischenin Handkes Werk zu blicken. Handkes seit den Siebzigern beobachtbareraus Betrieb und Tagesgeschäft ist für ihn dabei ein Schlüssel: "DieHandkes, es in den Debatten um die Jugoslawienkriege mit der gesamten publizistischen Öffentlichkeit aufzunehmen, und seine in den Neunzigerjahren bereits eingespielte, der Naturidylle, der Versenkung in Baum- und Pilzbeschreibungen können nicht voneinander getrennt werden. Sowohl die politische Haltung, in der die Geste der Selbstisolation das konkrete Anliegen womöglich überlagert, als auch(mit wenigen Ausnahmen wie dem 'Versuch über die Jukebox' von 1990) führen auf jene Abkehrbewegung in den Siebzigerjahren zurück, in denen diemit der sozialen Umgebung auseinandergebrochen ist."Auch Paul Jandl kommt in derauf Handkes Serbien-Obsession zu sprechen: "Serbien ist für Handke eine. Er, der in den österreichischen Randzonen zum Slawischen aufgewachsen ist, verwandelt schreibend eine Landschaft in, indem er die Politik daraus verschwinden lässt. Dass seineein Trick mit realen Konsequenzen ist, hat Handke möglicherweise selbst erstaunt. Als öffentliche Person und auch noch als Nobelpreisträger an seinen fragwürdigen Meinungen festgehalten zu haben, ist Teil einesund eines ästhetischen Programms."Derweil bleibt Handke ungebrochen produktiv . Drei Bücher sind allein 2022 erschienen, die Peter Kümmel für die liest : "Als hätte sein ganzer Ruhm, als hätte selbst der Umstand, dass er Nobelpreisträger ist, ihn gar nie erreicht, besitzt er noch immer die auf den nächsten Moment angewiesene Wahrnehmungsgabe und die von keiner Resignation der Sinne getrübte '." Es "eint sie der Wille, der aus ihnen spricht,. Und man begreift, dass der Kampf um 'die Stunde der wahren Empfindung' (noch so ein berühmter Handke-Titel) - also um das gerechte, vielleicht sogar glückliche Auf-der-Welt-Sein - niemals endet." Der Schriftsteller erzählt imvon Begegnungen mit Handke, die mal stattgefunden haben, mal nicht. Außerdem legt dersechs Zugänge zu Handkes Werk.Weitere Artikel: In derweiter Kriegstagebuch aus. DiedokumentiertDankesrede zur Auszeichnung mit dem. Maja Beckers resümiert fürdasBesprochen werden unter anderemmit demausgezeichneter Roman "Die geheimste Erinnerung der Menschen" ( Welt , unsere Kritik ), eine Neuausgabe vonundComic "Ernie Pike" ( taz ),Comicserie "Boys Run the Riot" ( Tsp ),Studie: "Das widerständige Wort. Christliche Autoren gegen das 'Dritte Reich'" ( SZ ),Biografie über den Politiker und Theologen(online nachgereicht von der FAZ ) und"'Die Autobiographie des Giuliano di Sansevero'. Ein junger Herr aus Neapel" ().