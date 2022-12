Nun treten Sanktionen gegen russische Handelsgewinne aus dem Ölgeschäft in Kraft. Diese Sanktionen werden Russland einschränken, aber nicht den sagt die Sanktionsforscherinim Gespräch mit Clara Vuillemin von derz und stellt eine ganzeauf. Etwa "sindanfälliger als autoritäre Regime, weil dort die Bevölkerung sehr viel schneller nicht mehr bereit ist, wirtschaftlichen Abschwung mitzutragen und dann über Wahlen die Herrschenden abstraft.sind anfälliger als große und Sanktionen sind erfolgreicher, wenn sie durchvon Staaten oder sogar durch multilaterale Organisationen wie die Vereinten Nationen verhängt werden. Und es hilft auch, wenn dieund eingeschränkt sind: zum Beispiel die Untersuchung eines Massakers und nicht eine umfassende Demokratisierung."Ein Grund für den Krieg Russlands gegen die Ukraine sind dessen, meint die Politikwissenschaftlerinim Interview mit der. Denn die Ukraine ist eines der rohstoffreichsten Länder Europas, mit großen Kohle- und Gasreserven, Lithium-, Kobalt-, Titan- und Beryllium-Vorkommen und einer Reihe von Seltenen Erden, erklärt sie. "Der Krieg kam zu einer Zeit, als diemit der Ukraine darauf abzielte, das Land wirtschaftlich und industriell stärker zu integrieren und in die Energiewende einzubinden. Daran konnte Russland kein Interesse haben. Schon vor dem Krieg sahen die Klimapläne vor, die EU vonzu entwöhnen. Das war eine Bedrohung für den politischen und wirtschaftlichen Einfluss Russlands in Europa. Durch den Zugriff auf die ukrainischen Reserven an kritischen Rohstoffen kann der Kreml die Energiewende in Zukunftmachen. Viele der besagten Reserven, etwa die größten Lithiumvorkommen, befinden sich übrigens in den jetzt annektierten Gebieten." Überhaupt findet Lazard, dass die EU die "der Energiewende" noch nicht recht verstanden hat.wird derzeit überschwemmt vonaus Russland, der Ukraine und Belarus. Die Ukrainer suchen einfach Schutz,haben ein größeres Problem, sich zu erklären, erzählt Kerstin Holm, die sich für diemit mehreren Journalisten und Schriftstellern in Vilnius unterhalten hat. So ist der russische Journalistenttäuscht, dass so wenige Russen gegen den Krieg demonstrieren. Aber er ist auch sicher, "dass die Mehrheit seiner Landsleute den Krieg nicht unterstütze. Der russische Staat sei faschistisch, nicht jedoch die Gesellschaft. Europa, zumal kleine Länder wie Litauen müssten Immigranten aus Russland natürlich filtern, sagt er. Doch einwürde nur die Häftlingszahlen in Russland steigern und dem Kreml helfen, das Land abzuschotten und mittels ideologischer und militaristischer Umbauten im Bildungssystem mittelfristig eine faschistische Bevölkerung heranzuziehen. Wie viele oppositionelle Russen hoffe er auf einen ukrainischen Sieg, sagt Kolesew, bringe es aber nicht fertig,zu spenden, die Landsleute töte. Dafür überweise er Geld für Heizkörper und Generatoren für die ukrainische Zivilbevölkerung."Bei derund ihr nahestehenden Organisationen scheint es sich um recht komplizierte Gebilde zu handeln. Die ehemalige CDU-Politikerinversucht gerade dieauf die Beine zu stellen, die als AfD-nahe Stiftung auffür die Legislaturperiode hoffen könnte, wesentlich mehr als die Staatsgelder für die Partei. Aber es gibt gleichnamige Stiftungen auf Landesebene, und die sind, hat Gareth Joswig für die herausgefunden . So werde dort der Begriff des "" verwendet. Und da es Bestrebungen gibt, die AfD-Stiftung aus demherauszuhalten, den sich die anderen Parteien gönnen, kommt der Streit für die um Verfassungskonformität bemühte Steinbach "zum, wie sie selbst am Telefon einräumt... Offenbar auch deswegen betont Steinbach auf Nachfrage erneut, dass die ihr bislang vier bekannten Landesstiftungen von Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Brandenburg komplett unabhängig seien, auch wenn sie ebenfalls den Namen Desiderius-Erasmus-Stiftung tragen."war zur Zeit der Kriege im ehemaligen Jugoslawien Korrespondent vor Ort. Nun legt er das Buch "Krieg in Europa - Der Zerfall Jugoslawiens und der überforderte Kontinent" vor. Im Gespräch mit Doris Akrap von der geht er die Fehler der EU-Politiker und vor allem Helmut Kohls und Hans-Dietrich Genschers durch. Und mit Erstaunen konstatiert er, in welchem Ausmaß die Kriege von damalssind. So konnte etwaneulich mit Blick auf die Ukraine "vom ersten Krieg in Europa seit 1945" sprechen. "Das ist schon erstaunlich. Vielleicht liegt es daran, dass man in Europa das Geschehen in Jugoslawien fälschlich für einehielt, die der Westen hundert Jahre früher durchgemacht hatte. Manche mögen auch das irrige Gefühl haben, der Balkan gehöre nicht zu Europa. Beides hat es erleichtert, die."