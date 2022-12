Der frisch gegründetehat am Freitag erstmals getagt. Dieser ist im Vergleich zum deutschen PEN-Club, von dem er sich abgespalten hat, "geworden", bestätigt Katharina Teutsch in derder Sprecherin Eva Menasse: Die versammelte Menge aus Journalismus und Literatur "hatte ihren." So diskutierte "mit attraktiver Selbstverständlichkeit der Israeliin seinem inzwischen preisgekrönten Broken German auf einem Podium über 'Gewalt, Erinnerung, Literatur' mit den Autorinnen Khuê Pham, Meral Şimşek und Ursula Krechel., Jahrgang 1982, stammt aus einer Familie, die durch den Vietnamkrieg so schwer traumatisiert wurde, dass sie über das Erlebte kaum sprechen konnte, erst der in Deutschland geborenen Tochter sollte dies gelingen: 'Wasserverdrängen, das führt zu Wellen.' Die Kurdinhat sich gerade mithilfe des PEN Berlin ihrer Verfolgung in der Türkei durch Flucht nach Deutschland entzogen. Und die 1947 geborenewiederum beschäftigt sich in ihrem vielfach ausgezeichneten Werk immer wieder mit dem unheimlichen Nachleben des Faschismus in der Nachkriegszeit."Alles eine Wolke also? Nicht ganz: Bei der Mitgliederversammlung am darauffolgenden Samstag gab es als Nachklapp zur Gastrede vonvom PEN America, der darin vor allem das geistige Klima in den USA unter den Eindrucken vonkritisierte, auch handfeste Auseinandersetzungen, berichtet Sonja Zekri in der: So habe Sprecher Deniz Yücel "die Idee eines Arbeitskreises 'Diversity' mit den Worten abmoderiert, er sei immer für, allerdings gebrauchten manche das Wort Diversität, wo sie in Wahrheit 'Ich' meinten. Das überzeugt nicht alle, immer wieder war die Rede von '', von 'gefährlichen Tendenzen', von drei Mitgliedern, die bereits ausgetreten seien und weiteren, die darüber nachdächten." Die - allerdings schon vor einigen Wochen im Zuge der Debatte um Kim de l'Horizon - ausgetretenen Mitglieder sind Alena Schröder, Stephan Lohse und Lann Hornscheidt.Für Johannes Schneider von bestand der Kongress in der ersten Hälfte vor allem aus" und vielen "". Sehr geärgert hat er sich allerdings über die Auftritte von, der den wirkungslos verpufften Protest einiger Autoren gegen die deutsche Veröffentlichung von Woody Allens Autobiografie in den Kontext des "Dritten Reiches" rückte, und dem bereits erwähnten Ayad Akhtar. Damit habe sich der PEN Berlin "als eherpräsentiert".Weitere Artikel: Der ukrainische Schriftsteller spricht bei einer Zürcher Buchpräsentation mit derüber die Drangsal des Krieges in seinem Land.schreibt hier und dort in derweiter Kriegstagebuch aus. Benno Stieber berichtet in dervon der Präsentation des neu angeschafften-Nachlasses durch das Deutsche Literaturarchiv Marbach. Die Schriftstellerin spricht in derüber ihre Sympathien für den, über den sie gerade ein Buch verfasst hat. Außerdem melden die Agenturen, dass der Schriftstellergestorben ist.Besprochen werden unter anderem"370 Riverside Drive, 730 Riverside Drive" ( 54books ),mit dem Prix Goncourt ausgezeichneter Roman "Die geheimste Erinnerung der Menschen" ( Tsp , unsere Kritik ),"Isidor" ( NZZ ),"Der große Fehler" ( FR ) undEssay "Susan Sontag" ( SZ ).In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Marleen Stoessel über"Dordrecht (2)":"Der Bäcker am Dorfplatz,wo sich nur eine einzelne Taube rührt,spiegelt auf dem blauen Kanal ..."