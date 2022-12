Nur die Harten kommen in das, was vom Garten übrig blieb: "The Walking Dead"

Philipp Böhm verabschiedet sich in dermit einem vergifteten Nachruf-Longread von der sich nach elf Staffeln in den Ruhestand verabschiedenden Serie "The Walking Dead", die vomhandelt, die ganzen Zehnerjahre hindurch lief und dabei teils Traumquoten erzielte. Dass Zombiefilme einem etwas Grundsätzliches über dieverraten, wie viele Fan-Kommentatoren nahelegen, kauft Böhm dem Ganzen nicht ab. Die Serie "hätte ein interessantes Korrektiv werden können, doch aus diesen Bildern sprach vielmehr ein relativan sich. ... In der Absage an Gesellschaft und an Solidarität jenseits der engen Gemeinschaftsgrenzen beschwört 'The Walking Dead' eine, indem sie ein simples, vielleicht brutales, aber dennoch funktionierendes Leben in denbehauptet, in dem die Gegenwart weggedrängt wird. Wo alles zusammengebrochen ist und die Menschheit in verfeindete Banden zerfällt, muss man sich auch nicht mehr mit lästigen gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen."Weiteres: spricht mitunter anderem über ihre Rolle in(im besprochener ) Verfilmung von Roman "Weißes Rauschen" . In derüber seine Gedanken. Nachrufe auf Kristie Alley schreiben Dietmar Dath ( FAZ ), Jenni Zylka ( Tsp ) und David Steinitz ( SZ ).Besprochen werdenessayistischer Dokumentarfilm "Eine Frau" ( Tsp ),"Call Jane" ( Standard ), die letzte Staffel von "His Dark Materials" ( ZeitOnline ), das österreichische Klosterschulendrama "Serviam" von Standard ) und Presse ).