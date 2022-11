Auf der Suche nach Nahrung im amerikanischen Hinterland: "Bones and All"

Wennmit "Bones and All" seine jungen Hauptdarstellerundin den Achtzigern alsins Herzland der Vereinigten Staaten ziehen lässt, dann geht es da nicht nur um New-Hollywood-Romantik, sondern das mit dem Herz hat schon seinen doppeldeutigen Hintersinn, schreibt Andreas Busche im. "Trotzdem ist in Guadagninos Liebesgeschichte nie eine spekulative Freude an der Grenzüberschreitung spürbar. Der Kameraschwenk auf ein Arrangement von Familienbildern, auf denen das Opfer zu sehen ist (während auf der Tonspur Knochen knacken), vergegenwärtigt selbst im Moment des Todes die moralische Dimension ihrer Tat." Der Film ist "auch eine Zeitreise", verrät Bert Rebhandl im, was "nicht zuletzt der Soundtrack verrät: von Joy Division bis New Order. Denn das ist Guadagnino ja auch: ein, der sich nimmt, was ihm gerade passt, oder der immer das Pop-Zitat findet, das tatsächlich gerade passt.Hipsterkino auf der Suche nach." Für die bespricht Arabella Wintermayr den Film.Ziemlich schäbig findet es Suan Vahabzadeh in der, dass der sonst als moralisches Gewissen und Elder Statesman Hollywoods auftretendesich für einen Auftritt inhergegeben hat. Der Geldbetrag, der dafür geflossen ist, dürfte groß genug gewesen sein, um Bedenken auszuhebeln. Zugleich lädt, wo Kinos lange verboten waren, plötzlich internationale Superstars auf ein neues Festival. Das Land "ist der neueste heiße Markt für Filme, und das zählt. Dort werden derzeitgebaut, und die ersten Änderungen an Hollywood-Filmen für diesen Markt hat es schon gegeben, aus dem ersten 'Black Panther' wurde rasch eine. ... Darin besteht vielleicht die eigentlichedes Zuschauers: Hollywood ist ja nicht zufällig liberal - das alte Hollywood, die amerikanische Filmindustrie, wurde mehrheitlich von Geflüchteten und Geächteten gegründet, deren Erfahrungen die Grundlage waren für die Haltung, die ihre Filme der Welt entgegensetzten., was dabei rauskommt, ist höchstens Propaganda."Die unter Pseudonym arbeitende chinesische Journalistin Franka Lu nimmt die bizarre Geschichte vonArmutsdrama "Return to Dust" - gezeigt auf der Berlinale, von der chinesischen Kritik zunächst gefeiert, dann schlagartig aus dem Verkehr gezogen - zum Anlass, aufüber die aktuelle Lage deszu schreiben : Von der Armut im Land will dieses nämlich kaum etwas wissen. Die "Unterhaltungsindustrie richtet ihre Produkte in erster Linie an das urbanisierte China, an Konsumentinnen und Konsumenten mit wachsendem Wohlstand: mit, Amouren zwischen Kaisern und ihren Frauen, Fantasyfilmen, Thrillern, Sci-Fi- und Kriegsfilmen. Aus Publikumsträumen wird dort die vermeintliche Realität, die sich die Leute herbeisehnen. Die Filmkritikerin Mao Jian hat einen alarmierenden Trend bei chinesischen Filmen und Fernsehfilmen beobachtet: Die Storys sind in der Regel. In vielen der beliebtesten Filme sehen die Reichen und Mächtigen, überhaupt Menschen mit hohem sozialem Status, hervorragend aus und verhalten sich tugendhaft, während die Armen und Marginalisierten unvernünftig, hässlich und sogar verachtenswert erscheinen. Unter dem Einfluss dieser Sorte populärer Kultur nimmt unter der jüngeren Generation das Mitgefühl für die Benachteiligten geradezu folgerichtig ab.zu sein, das wird zunehmend alsbetrachtet."