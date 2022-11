Paul Cezanne, Sugar Bowl, Pears and Blue Cup 1865-70

Peter Richter amüsiert sich in dermit dem "neuen, sehr schönen" Buch "Künstler, Leib und Eigensinn. Die vergessene Signatur des Lebens in der Kunst" des Kunsthistorikers, der diemit der Gegenwart kurzschließt.zum Beispiel war bekannt dafür, sehr viel Sex zu haben,dagegen brüstete sich mit seiner Askese, lesen wir. Auch was sie aßen und ausschieden, teilten die Renaissancemaler der Welt in Briefen und Tagebüchern ausführlich mit, so Richter: "Die inhaltliche Nähe vonwar also schon auffällig, lange bevor das Gastronomische in die Museen, Galerien und Instagram-Reels der Gegenwart einzog. Auch in der Renaissance gab es schon Künstler, die irgendwann auf ein Dasein als Gastwirt umsattelten und, als es zu malen. Undwäre nicht der bedeutendste deutsche Künstler dieser Zeit, wenn er nicht auch all das beflissen überliefert hätte: was er malte, was er aß, wie viel Wein er bekam, und vor allem - was er dabei trug. Es gibt viel zu lernen über, den Jesus-Effekt seiner ungewöhnlichen Langhaarfrisur, die Aussagekraft sogenannter Kuhmaulschuhe."In derzeigt sich Peter Neumann enttäuscht von einem Kongress in Bonn zur "" der ihm zu viel "Harmonieseligkeit" verbreitete: "Während die klassische Literatur-, Kunst- und Musikkritik noch mit einemverbunden war, mit dem Anspruch auf Unabhängigkeit, Freiheit und individuelle Selbstbehauptung, soll sich die Kritik jetzt auch für andere Tonlagen öffnen. Die amerikanische Künstlerin und Aktivistin Cassie Thornton hatte deshalb den japanischen Performancekünstlerin die Bundeskunsthalle eingeladen, der im Saal zwischen dem Publikum sitzen undsollte. Muss Kritik wehtun? Für Thornton ging es darum, den strengen Raum der Kritik für andere emotionale Seelenlagen zu sensibilisieren. Nicht das starke Subjekt, sondern das verletzliche Subjekt sollte dabei in den Vordergrund treten. Hört hin:kann Kritik sein, wollte sie sagen."





und experimentelle Bildarchitekturen sah eine hingerissene Marion Löhndorf () in der-Ausstellung der Tate Modern . Und mehr: "Die Schönheit der Londoner Werkschau liegt darin, dass sie dennachvollziehbar macht. Wir haben hier nicht ein Stillleben mit Äpfeln vor uns, sondern viele, scheinbar ähnliche; gezeigt wird nicht nur ein Bild von Badenden oder seines Lieblingsbergs, sondern eine ganze Reihe von Formulierungen und Überlegungen zu. Wir sehen Cézanne bei der Arbeit und beim Experimentieren zu, beim visuellen Zerlegen und Wiederzusammensetzen der Welt. Die Dynamik des Gestaltungsprozesses wird spürbar. Das verleiht der Ausstellung große Unmittelbarkeit: Sie hebt den oft so genannten Vater der Moderne nicht noch einmal auf seinen unangefochtenen Thron, sondern."Weitere Artikel: Harriet Sherwood erzählt im, wie eine große Ausstellung avantgardistischerim Madrider Museo Nacional Thyssen-Bornemisza zustande kam: "Diese Kunstwerke in Sicherheit zu bringen, war nicht ohne Risiko, aber die Priorität, dies zu tun, lag vor allem darin, dass das russische Militär die Vereinbarungen derhat. Sie haben in allen besetzten Gebieten massive Plünderungen veranlasst, undwurden zerstört", erklärt ihr die Kunstsammlerin Francesca Thyssen-Bornemisza. Die Ausstellung soll im kommenden Frühjahr in Köln zu sehen sein. Thomas Avenarius besuchte für dieden ukrainischen Bildhauerin Odessa. 2002 hatte Reva eine Art goldenen Kompass für Putin zum Geburtstag gefertigt (es war eine Auftragsarbeit der ukrainischen Regierung), heute verarbeitet er Kriegs- und Gefechtsschrott: "Der Bildhauer Reva sieht darin mehr als die russische Konkursmasse aus zerschossenen und ausgeglühten Militärgerätschaften: 'Das sind die Formen, die aus derentstehen.'"