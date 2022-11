Emine Sevgi Özdamar (2021). Foto: Amrei-Marie unter cc-Lizenz

Dirk Knipphals freut sich in derüber denfür, der der Schriftstellerin heute offiziell verliehen wird. Ihre Texte bieten "eigensinnige Textarchitekturen". Es brauchte wohl erst "die Nobilitierung von Autofiktion zu einem anerkannten literarischen Genre", dass Özdamar diese Auszeichnung erst jetzt erhält, mutmaßt Knipphals. In diesem Zusammenhang könnte man "darüber nachdenken, ob Özdamar nicht einendarstellt, der anderen Klassikerin der Autofiktion und zweiten großen Literaturpreisträgerin dieses Herbstes:bei Özdamar gegen sezierende Sprachkälte bei Ernaux. Und vielleicht muss man sich zwischen diesen beiden Polen auch gar nicht entscheiden. Beide haben auf ihre Art." Sieglinde Geisel unterhält sich (leider hinter Paywall) in dermit Özdamar, über die sie für denaber auch ein Feature-Porträt verfasst hat. Außerdem hatein großes Radiogespräch mit der Preisträgerin online gestellt Im Interview mit der spricht die seit geraumer Zeit in Deutschland lebende, ukrainische Schriftstellerin unter anderem über die deutsche Sicht auf die Ukraine, die lange Zeit währende Eingemeindung ukrainischer Literatur in die russische und ihre eigenen Erfahrungen: "Ich komme aus einem Land, in dem sehr vielwurde. In der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, wurde die Erinnerung an die Verbrechen praktisch ausradiert. Die Menschen, die vor dem Zweiten Weltkrieg dort gelebt haben, wurden deportiert oder ermordet. Ihre Geschichten waren nicht präsent, als ich hier aufgewachsen bin. Man könnte sagen,. Ohne Boden unter den Füßen. Der Boden in der Ukraine istund vergiftet. Hier liegen unzählige Opfer der Diktaturen und Regime."Weitere Artikel:hat ausführlich mit dem russischen Schriftsteller gesprochen , der in Westeuropa untergetaucht ist, nachdem er in Russland wegen seiner Kritik an Putin zur Fahndung ausgeschrieben wurde. schreibt in derweiter Kriegstagebuch aus dokumentiert einen Brief der ukrainischen Dichterinan ihre Kollegin. Kathrin Klette berichtet in dervon einem wahren Run auf Gegenstände aus, die in New York versteigert werden. Insammelt Marc Reichwein (inspiriert vonEssay "Index, eine Geschichte des" ) fünf Techniken, die daseinfacher gestalten und von digitalen Pendants noch immer nicht voll beherrscht werden, der Bestsellerautor spricht anlässlich seines Romans über Charles I. und Charles II. über die die Geschichte des britischen Königshauses, underinnert sich an seine Begegnung mitbegibt sich für dasderan die Orte seiner Kindheit und ärgert sich irgendwann "über die alberne Idee,den Ursprungsort aufzusuchen". Außerdem ist dasmit seiner neuen Monatsausgabe erschienen - hier das Editorial mit allen Links zu den zahlreichen Essays und Rezensionen.Besprochen werden unter anderem' erstmals auf Deutsch vorliegender Roman "Planet ohne Visum" aus dem Jahr 1947 ( taz ),"Der Krieg gegen die Ukraine" ( FR ),autobiografischer Comic "Schichten" ( Tsp ),' "Proust. Aufsätze und Notizen" () und"Über Emily Brontë" ().