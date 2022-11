In Darmstadt hatdenerhalten - in dem Video oben ab 1h 28 zu sehen. Es war eine zunächst sehr persönliche Rede, die sich dann aber doch noch als Hommage auf Büchner entpuppte, hält Dirk Knipphals in derfest. Der Autor wurde ihr auf der Schauspielschule in Istanbul "der große Bruder, 'der mir auf meinem Weg leuchtete'. Und weiter: 'Jeder hat im Himmel einen persönlichen Himmel, in dem nicht nur die Sterne, sondern auch die Menschen, die uns sehr berührt haben, ständig leuchten. Einer davon ist.' Marie Schmidt hatte zuvor in ihrer Laudatio die Vielfalt und Unmittelbarkeit der Schreibweisen Özdamars herausgestellt: 'Ihre Literatursprache kommt mir so vor, als würde sie die Welt ein- und ausatmen", sagte Schmidt, die damit die Besonderheiten dieser Autorin gegen die Zuschreibungen und die '' ausspielte, die Özdamar allzu lange allzu eindeutig in die 'türkische Schublade' (ein Begriff von Özdamar selbst) gesteckt haben."Und Maria Wiesner schreibt in der: "Wenn Özdamar ihre ersten Begegnung mit dem Namen Georg Büchner in Berlin beschreibt, dann gelingt ihr mit wenigen Worten, in der man 'noch die Einschusslöcher an den Häusern mit den Händen tasten' konnte und Zeitungsblätter durch die Ruinen flogen, 'als ob siewären'. Solche Sätze erinnern in Stil und Ton nicht ohne Grund an Özdamars aktuellen Roman , ist die Geschichte an diesem Abend doch eine Ergänzung, ein zusätzliches Kapitel im, der sich aus dem Leben der Autorin speist." Judith von Sternburg von der erlebte mit dieser Rede auch "ein Stück". Ebenfalls online auf: Özdamars Lesung zur Büchner-Auszeichnung.Lena Bopp berichtet in dervon der, wo sich ihr das Elend des krisengeschüttelten Landes an vielen Stellen zeigte. Entsprechend "war viel vom Kämpfen die Rede" und "von der Literatur als Werkzeug des Widerstands, mit dem sich die Hoheit über daszurückgewinnen lasse, das der Libanon und die Menschen dort erleben. Schon jetzt ist eine ganze Reihe von Büchern erschienen, die den Niedergang des Landes reflektieren. Das interessanteste ist ein literarisches Tagebuch mit dem Titel 'Beyrouth 2020 - Journal d'un effondrement'" vonWeitere Artikel: Raphaela Edelbauer verneigt sich imvor, über die nun ein Dokumentarfilm in die Kinos kommt.schreibt hier und dort in derKriegstagebuch aus. In seinem-Blog spricht Thomas Hummitzsch ausführlich mitüber die Folgen des Kolonialismus. Außerdem liest Hummitzsch für die taz Neuerscheinungen aus dem Bereich der. In der Welt liefert Wolf Lepenies eine kleine. Jule Hoffmann wirft für ihr Feature imeinen Blick darauf,Besprochen werden unter anderem"Boulevard des Schreckens" ( SZ ),"Schlamassel!" ( Standard ),' "Elizabeth Finch" ( Tsp ),"Die rote Jawa" ( FR ) und neue Krimis, darunter"Frau mit Messer" ().