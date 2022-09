Sally Gabori: Dulka Warngiid, 2007. Bild: Fondation Cartier

William Klein ist tot.trauert um den französischsten aller amerikanischen Fotografen, der in den fünfziger Jahren in Paris deneinführte und dort nun im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Die Zeitung bringt auch eine eindrückliche Bilderstrecke. In erinnert Claire Guillot an Kleins legendären Band "Life is Good & Good for You in New York": "Das 1956, zwei Jahre vor'The Americans' erschienene Buch wirkte wie derauf die Tradition der Reportage, der Dokumentarfotografie und der klassischen Kunstfotografie: William Klein sammelte, er zeigte Menschen, die aus dem Bild geschnitten oder gequetscht wurden, häufte auf den Seiten Wörter und Werbereklamen an und zeichnete das ätzende Porträt einer. Kleins freier und rauer Stil erregte Aufsehen und wurde überall kopiert, doch der Fotograf ruhte sich nie auf seinen Lorbeeren aus: Er wechselteund dann zum Kino mit. Er zögerte nicht, sein Werk zu überarbeiten, zu übermalen, seine Bilder maßlos zu vergrößern oder spektakuläre Hängungen zu erfinden."Zwei Schauen in Berlin und Paris befassen sich gerade mit der: Das Humboldt-Forum folgt den berühmten "Songlines", den Traumpfaden, die Fondation Cartier stellt das Werk der Künstlerinaus. In derist Ursula Scheer von beiden Ausstellungen gleichermaßen überwältigt, die ihr eine Ahnung vermitteln, dass sich die Welt auch ganz anders deuten lässt: Zu Gabori schreibt sie: "Der Reiz ihrer Kunst wird im Kontext postkolonialer Debatten, durchaus auch der verklärenden Sehnsucht nach Ursprünglichkeit und Gegendiskursen, nur größer: In Gaboris Bildern entfaltet sich selbstbewusst die visuelle Erzählung einer zuvor als vermeintlich unzivilisiert Entrechteten und Marginalisierten... Ihre Bilder stehen für dieder australischen Ureinwohner, weisen aber nicht zuletzt durch ihre Rezeptionsgeschichte darüber hinaus Richtung Anerkennung und Versöhnung.. Doch die abstrakten, nass in nass mit groben Pinselstrichen angelegten, ineinandergreifenden Farbflächen fordern das westliche Verständnis von Bild, Darstellung und Repräsentation heraus. Gaboris Gemälde sind Vergegenwärtigung der verlorenen Heimat, mythischen Geschehens und."In der liest Nils Minkmar fassungslos, mit welcherdas Kuratorenkollektiv der Documenta auf die Befunde des Expertengremiums regaiert, das den problematischen Umgang der Kunstschau mit antisemitischen Werken und Stimmungen vorwirft (sie sehen sich als Opfer von Rassismus und Ignoranz, mehr hier ): "Nicht die Juden, die in der wichtigsten deutschen Kunstschau monatelang als Aggressoren und Übeltäterwerden, sind also die Leidtragenden, sondern jene, denen man nahelegt,." Auch in derliest Claudius Seidl den Antwortbrief vonet al. wie eine Bestätigung der Vorwürfe, die das Expertengrium den Documenta-Kuratoren macht.Weiteres: Juliane Liebert ist in derzwar nicht überzeugt von der Kunst, mit derin Berlin aufschlug und die sie an die Reimerei mit Kühlschrankmagneten erinnert, aber sein neuer Lebensstil geht für sie völlig in Ordnung: Lieber ein strahlender Dicker als schlecht gelaunter Heroin Chic. Nicola Kuhn blickt imauf die Berlin Art Week voraus, die mit gleich drei Ausstellungen die Londoner Bildhauerin Mona Hatoum würdigen wird. Dass die Schau auch den gefährdeten Uferhallten ihre Solidarität bekundet, freut Kuhn.Besprochen werden die Retrospektive zuim Kunsthaus Zürich SZ ) und die Ausstellung "Islam in Europa 1000-1250" im Dommuseum Hildesheim taz ).