Zwei Bewohner des "House of the Dragon"





Georg Seeßlen nimmt in einem-Essay die Fantasy-Blockbuster-TV-Serien "Ringe der Macht" (aus dem Tolkien-Universum) und "House of the Dragon" (aus dem "Game of Thrones"-Universum) zum Anlass, um über die Geschichte der (vor allem literarischen)nachzudenken. Einst stilbildend war die traditionalistische Fantasy, in der es vor lauter Moderneflucht "" und am Ende immer eine große Schlacht steht. "Psychosozial ist das natürlich völlig in Ordnung, wäre da nur nicht die Gefahr, mittendrin stecken zu bleiben. Die Dämonen müssen immer wieder bezwungen werden, wenn es nicht gelingt, sie zu demaskieren. Das ist der Punkt, an dem dieeinsetzt. Das Übernatürliche in ihr ist nichts als technisch-soziale Ausstaffierung: die Drachen, zuerst in 'Game of Thrones' und nun noch mehr in 'House of the Dragon', sind Statussymbol, Verkehrsmittel und Waffe. Natürlich haben sie ihre Tücken, aber die spiegeln vor allem die Tücken der Menschen, die sie benutzen. In der manieristischen Fantasy werden nicht so sehr Menschen in einer Vormoderne gezeigt, die ihr Paradies gegen Eindringlinge oder Versuchungen schützen müssen, sondern" und ihrer Intrigen. "Die Figuren in 'House of Cards' oder 'Mad Men' sind auch nicht weniger verrückt, skrupellos, besessen und mörderisch. Andererseits gibt es keine Alternative zum Weltenbau: Weder das heroische Opfer noch die spirituelle Sublimation können Erlösung bringen. An die Stelle einer Hoffnung auf den letzten, reinigenden Sieg der Guten über die Bösen tritt."