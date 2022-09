Nicht allzu originell, aber schwelgerisch: "Don't Worry Darling"

Als Popstar erobertringsum Herzen, nun schickt er sich an, das auch als Filmstar zu tun (bei seiner Regisseurinwar er jedenfalls schon erfolgreich, wie alle Kritiker hervorkehren): Daszeigt "Don't Worry Darling", eine Art 50er-Jahre-Dystopie mitmit einem Science-Fiction-Twist. "Die wie immer fabelhaftespielt seine Ehefrau, die den Verdacht hat, dass hinter der pastellfarbenen 1950er-Fassade etwas nicht mit rechten Dingen zugeht - beziehungsweise hinter den Absperrungen, die die kleine Gemeinde von der Außenwelt abschirmen, vielleicht doch diewartet", schreibt Andreas Busche im. "Wildes Film wird sicher keine Originalitätspreise gewinnen, dafür ist das 'Stepford Wives'-Motiv feministisch und als Sozialsatire. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der Wilde jetzt einen Film mit diesen Produktionswerten (in denen sie öfters auch zu ausgiebig schwelgt) inszeniert, verdient größten Respekt. Bisher ist in Venedig derja eine rein männliche Tugend." Überzeugter ist-Kritiker Hanns-Georg Rodek: Die Filmemacherin "hat etwas zu sagen, über die Gefahren eines 'America First'-Nationalismus und eines Emanzipations-Rollbacks und des." Die Regisseurin "changiert mit einer visuell sicheren Inszenierung gelungen", hält Dominik Kamalzadeh imfest.Mehr vom Lido: Anke Leweke berichtet aufvon ihrem Treffen in Venedig mit, die an der Seite vonim Wettbewerbsfilm "Tár" ( unser Resümee ) zu sehen ist. Aus dem Festivalprogramm besprochen werden außerdemDokumentarfilm "All the Beauty and the Bloodshed" über den Kampf der Künstleringegen die Strippenzieher der Opioidkrise in den USA ( NZZ ) und"The Whale" ( taz ). Außerdem sendet Rüdiger Suchsland aufzahlreiche Notizen vom Festival.Zwar ist weiterhin unklar, obsich beim Dreh des Pädophilendramas "Sparta" tatsächlich strafrechtlich verhalten hat, schreibt Bert Rebhandl in der. Der-Recherche, die dem Regisseur erhebliche Vorwürfe macht (die englische Variante des Artikels ist frei zugänglich ), lasse diesbezüglich jedenfalls keine eindeutigen Schlüsse zu. Auch mutmaßt Rebhandl, da der Regisseur in seiner Stellungnahme das Wort "Kontext" betont, dass der Film seinen wahren Gehalt wohl nicht so sehr vor Ort beim Dreh, sondern erst im Schnitt herstellt. "ist sein künstlerisches Markenzeichen", seine "Filme funktionieren wie: Wenn man sie nach einer Ethik befragt, zeigen sie ihre; wenn man sie als zu ästhetisch wahrnimmt, wenn man also argwöhnisch wird wegen der deutlichen Arrangements, die Seidl oft mit einfachen Menschen vornimmt, dann antwortet er... Wenn derSeidl vorwirft, er würde mit unzulässigen Mitteln Gefühle bei den Laiendarstellern 'triggern', dann weist das aber in eine Richtung, der Seidls Werk gar nicht entspricht. Denn das hat als Fluchtpunkt nicht die entfesselte Emotion, sondern die, den verstummten Dialog, die Hölle der Wiederholungszwänge."Der deutsche Filmadel feiert weiter: Gestern wurde80 ( unser Resümee ), heute wird70. "Am Rand des hiesigen Mainstreams dreht er seit fast vierzig Jahren, die es im deutschen Kino gibt", würdigt Andreas Kilb in derden "genialen Rebellen", in dessen Filmen insbesondere Schauspielerinnen "aufzuleuchten beginnen. ... Die alte Maxime von Truffaut, im Kino gehe es darum,, hat hierzulande niemand so konsequent umgesetzt wie sein skeptischer Verehrer Graf." Als "deutscher Stadtfilmer par excellence" feiere Graf ", die Lust auf den Augenblick und seine Unwiederbringlichkeit", schreibt Fritz Göttler in der. "Graf hat von früh an für ein freies, anderes Kino gekämpft, auch gegen die Filmemacher der Generation vor ihm." Er "ist vom Filmemachen (und Filmesehen) besessen, aber nie geht's bei ihm um das singuläre Werk, das Meisterwerk, sondern auf ein, das das 'Event-Gewese' meidet." Markus Ehrenberg staunt im"über die Kraft, die Dichte, die Vielfalt des Graf'schen Werkes." Und "was manche für manieriert halten mögen, ist für andere ein filmischer Zugang zur Welt, der dem Massenmediumabtrotzt. ... Es gehtbei ihm zu, gerne an dreckigen, verfallenen Orten.ist nicht unbedingt das Kriterium, an dem sich seine Filme ausrichten." Derhat Moritz Holfelders Radioporträt über Dominik Graf wieder online gestellt . Die-Mediathek hält derzeit Grafs "Polizeiruf"-Krimi "Der scharlachrote Engel" und seine Serie "Im Angesicht des Verbrechens" vorrätig. Seinen großartigen Essayfilm "Es werde Stadt" über 50 Jahre Grimme-Preis findet man auf Youtube Außerdem: Wolfram Schütte ( Glanz und Elend ) und Robert Wagner ( critic.de ) gratulierenzum 80. Geburtstag. Besprochen werden"Three Thousand Years of Longing" ( taz ) und die Serie "Liberame" ( ZeitOnline FAZ ).