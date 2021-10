Große Trauer um den Dirigenten. Helmut Mauró verabschiedet sich in dervon einem Ruhepol in der oft so aufgeregten, an sich selbst berauschten Klassik. Selbst im Bombast eines Mahlers suchte Haitink ". Kaum ein Dirigent erreichte solch bestechende Klarheit, wie sie Haitink dabei mit der Staatskapelle Dresden gelang. Haitink denkt nicht vom Ergebnis her, sondern lässt den Entwicklungsprozess aufleben, geht erst einmal ganz naiv heran,, die eingängigen Streichermelodien und Hörnerklänge führten doch nicht zu solchen Grausamkeiten, wie sie Mahler in seinen Idyllen-Persiflagen immer wieder erzwingt." Hier dirigiert Haitink Mahlers Neunte in einer Aufnahme aus den Achtzigern:Doch "wurde er aus der Reserve gelockt, dann konnte er explodieren, auch im Konzert", hält Manuel Brug in derfest. Dennoch: "Haitink liebte seinenauf die Musik, versuchte stets, die Werke in den Mittelpunkt zu stellen und nicht sich selbst als nachschöpfenden Gestalter." Ähnlich klingt es im-Nachruf von Wolfgang Stähr: "! Aber nicht das Metier des Dirigenten - das erschien Haitink, der selber einer der größten des 20. Jahrhunderts war, eher als eine 'komische Geschichte'. ... Noch die besten Orchester können aus Mangel an Methode an der Oberfläche der Musik abprallen. Haitink führte sie zurück, in die Logik, die Klanggestalt, die Räume, die Zeitmasse einer Sinfonie, eines Konzerts oder einer Oper." Wolfgang Sandner würdigt Haitink in derunter anderem als gewitzten Dirigenten, der aus dröhnendem Pathos auch gerne mal die Luft rausließ: "Auf die Frage, was man benötige, um Richard Wagners kraftraubende Bühnenwerke angemessen wiederzugeben, antwortete er mit einem lakonischen Wort der großen Birgit Nilsson:."Mit "Blue Banisters" veröffentlichtbereits das zweite neue Album in diesem Jahr. Ist es jetzt nicht langsam mal gut mit den Del-Rey'schen Manierismen, fragt sich Joachim Hentschel in der. Doch "so sehr einem die Vernunft auch sagt, dass es jetzt doch mal reicht mit dem Schwarz-Weiß-Film-Diva-Haften, dem schwersüßen Gehauche und den bedeutungshubernden Amerika-Analogien - am Ende muss man auch diese Platte wieder. ... Einigen Ärger gab es schon vorab um die Passage im Song 'Text Book', in dem sie lapidar den Besuch einer "Black Lives Matter"-Demo beschreibt. So weh es bei derartig brennenden Themen auch tun mag, exakt darum dreht sich so vieles in Lana Del Reys Kunst: um, zu denen am Ende eben auch ein Protestmarsch zählen kann."Del Rey liefert hier keineswegs nur "more of the same" aus ihrem im Laufe der letzten zehn Jahre verfestigten ästhetischen Kosmos, schreibt Sam Sodomsky auf, sondern sie liefere ". Anders als das 'Great Gatsby'-Rollenspiel ihrer früheren Arbeiten, spielt sich hier alles in derab - das erkennen wir sofort, denn schon die erste Zeile lautet: 'Grenadine, quarantine, I like you a lot/It's LA, 'Hey' on Zoom, Target parking lot.'" Del Rey besingt in dem Stück "Arcadia" ihren Körper als hält Christoph Schröder imfest, bleibt aber im Großen und Ganzen von dem Album unterwältigt: Viel zu viele Lieder "folgen einer."Außerdem: bringt eine "Lange Nacht" von Barbara Giese über. Nachrufe auf den Komponistenschreiben Frederik Hanssen ( Tagesspiegel ), Reinhard J. Brembeck ( SZ ) und Michael Ernst ( FAZ ).Besprochen werden eine Berliner Ausstellung über Tagesspiegel ),neue-Aufnahme ( Welt ), ein Konzert derunter SZ ) und"The Lockdown Sessions" ( NZZ Standard ).