In helle Aufregung versetzte gestern die MedienweltEntscheidung, ihren dritten Roman, "Schöne Welt, wo bist Du" , zumindest vorerst nicht ins Hebräische übersetzen zu lassen ( unser Resümee ). Die zitiert eine Pressemitteilung, in der die Schriftstellerin ihre Beweggründe noch einmal darstellt: Ja, sie unterstütze die BDS-Bewegung, nein, sie sei nicht generell gegen eine Übersetzung ihrer Bücher ins Hebräische: "Sollte ich einen Weg finden, diese Rechteder BDS-Bewegung zu verkaufen, wäre ich darüber sehr froh und stolz darauf." Was dann aber wohl darauf hinauslaufen müsste, dass sie einenfindet, der ihr Buch ins Hebräische übersetzt, ohne dabei irgendwas mit Israel zu tun zu haben., wie Rooney ihn betreibt, "verhindert einen kulturellen Transfer, er verhindert Kommunikation und Diskurs", kritisiert Miryam Schellbach in der. "Damit wird Sally Rooney interessanterweise zur, dem sie nicht zutraut, dass seine Handlung, seine Sprache, seine Ideale, für eine Welt einstehen könnten, die Rooney und andere mit ihrem Kulturboykott eigentlich erreichen wollen." Zudem fragt sich Schellbach, ob es nicht vielleicht gereicht hätte, wenn Rooney ihr Buch einfach in einem israelischen "Verlag am linken Rand des politischen Spektrums" veröffentlicht hätte.In der hält Nele Sophie Karsten Rooneys Entscheidung (nach etwas langem Hin und Her) letzten Endes doch für "", denn es liegt darin "ein ausschließendes Moment für viele Juden und Jüdinnen, denen ein Kulturgut bewusst verweigert werden soll". Ein "Doppelstandard" zeichne sich ab: "Bislang ist von keinem anderem Land, dem Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, die Rede, in dem ihr dritter Roman lieber nicht veröffentlicht werden soll."Themenwechsel:. Ist, dessen Romane bislang nur wenige deutsche Kritiker gelesen haben ( unser Resümee ), wirklich gut, fragt Nele Pollatschek mit Blick auf die von der Schwedischen Akademie durch ihre Begründung noch befeuerte Skepsis, dass sie ihre Entscheidung weniger aus literarischen, sondern aus ideologischen Gründen getroffen hat. Pollatscheks Antwort: Ja, Gurnah ist gut - und zwar gerade und besonders nach europäischen Literaturkriterien: "Da ist dereiner George Eliot, in dem auch die unsympathischste Figur noch eine psychologische Tiefe erhält - und kein noch so brutaler, sexuell-übergriffiger deutscher Offizier ohne die Erinnerung an einen verstorbenen Bruder mit poetischen Ambitionen auskommen muss. Da sind Schnurrbärte und Haartrachten und Nebenfiguren, denen eine 'Verliebtheit in den Geruch von Holz' (besotted with the smell of wood) zugeschrieben wird und deren verschwenderische Beschreibungen an Zadie Smith erinnern und damit in verlängerter Tradition an Charles Dickens. Da ist eine junge Frau, die lesen will und schreiben und wort-Virginia-Woolf-wörtlich. Da ist, die wir modernen Europäer so vergöttern."Außerdem: Imüber seinen neuen Roman "Harlem Shuffle" . Peter Richter schreibt in dereinen Nachruf auf den Literaturwissenschaftler Besprochen werden unter anderem"Die Rache ist mein" ( Dlf Kultur ),"Pflaumenregen" ( FAZ ),Romandebüt "Die Aufdrängung" ( ZeitOnline ),neues Kinderbuch "Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein" ( SZ ) und"Der falsche Gruß" (FAZ).