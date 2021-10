Mit der Verleihung desan die simbabwische Schriftstellerin ist die Frankfurter Buchmesse am Sonntag zu Ende gegangen. Die dokumentiert Dangarembgas Rede in Auszügen.' Ausspruch "Ich denke, also bin ich", der für sie entscheidenden Anteil hat am hierarchischen und elitären Denken, das den Kolonialismus und Ideologien der Ungleichheit begünstigt hat, stellt sie ebenso in Frage, wie die in afrikanischen Ländern gängigere Philosophie des "ubuntu" - "Ich bin, weil Du bist": "Auch diese Philosophie hat uns nicht gerettet. Wir müssen, sie aus den Ecken des Universums ziehen, wo sie entstehen, um denzu bewirken, der unsere Art und Weise bestimmt, wie wir Erkenntnis erlangen, Wert und Bedeutung zuschreiben, die für unser Überleben notwendig sind, während unsere Ozeane verschmutzen, die Ozonschicht dünner wird, sich das Klima wandelt, Temperaturen und Meeresspiegel ansteigen, trotz wissenschaftlichen Fortschritts Krankheiten wüten, Hunger herrscht und schwarze Körper im Meer ertrinken auf dem Weg zu denen, die zuerst zu ihnen segelten, und in dieser Zeit ständig zumdessen werden, wasgenannt wird.""Die Kulturelite klatschte stehend Beifall", berichten Marie Schmidt und Felix Stephan in der, "obwohl oder gerade weil ihr geradeworden waren. Man erklärte sich so bereit, Selbstgewissheit aufzugeben. Es gibt da eine Offenheit und Demut von Jurys und Kulturfunktionären, die einen allerdings - gerade weil sie die Tränen in den Augenwinkeln an diesem Sonntag so schön glitzern ließ - eines fürchten lässt: Wenn in Deutschland dieso groß ist, folgt oft wenig später ein." Caroline Fetscher vom beobachtet : "Dass auch präkoloniale Gesellschaftenzwischen Wir-Gruppen kannten, blendete das postkoloniale Denken, wie auch hier, stets ein wenig aus."Bei der Friedenspreisverleihung kam es zum Eklat, als die schwarze Grünen-Politikerindie Begrüßungsrede des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann unterbrach und einmal mehr die Forderung erhob , rechtsextreme Verlage künftig auszuschließen. In der versteht Andreas Platthaus die unfriedliche Intervention als Affront: "Mahn sagte nun bei ihrer Intervention,: 'Das Paradox ist, dass wir hier in der Paulskirche einer schwarzen Frau den Friedenspreis verleihen und schwarze Frauen auf der Buchmesse nicht willkommen waren.' Schon zuvor hatte Feldmann festgestellt, dass er gelesen habe, dass Angst herrsche wegen des Festhaltens an der Meinungsfreiheit ... 'Im kommenden Jahr will ich, dass alle diesenach Frankfurt kommen können.' Das waran die Buchmesse und damit auch an den sie ausrichtenden Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der den Friedenspreis verleiht: Feldmann erwartet denoder solcher, die öffentlich dafür erklärt werden." In derist Marc Reichwein nicht einverstanden : "Nur, was 'rechtsradikal' ist, wer das - wenn nicht der Gesetzgeber - definieren soll und wie, sagte Mirrianne Mahn leider nicht. Statt dass debattiert wird, wurden selbstgewisse Botschaften platziert." Buchmessenchefbleibt im Gespräch mit Mara Delius von derbei seiner Position.Weiteres: Ulrich Gutmair spricht für diemitvom afghanischen Verlag, der in diesem Jahr zwar auf der Frankfurter Buchmesse einen Stand bezogen hat, dort aber nur ein Transparent mit der Aufschrift "" präsentiert hat. Eine kurzfristig beschlossene Aktion, um zu zeigen, "dass wir. ... Die Bücher unseres Verlags befinden sich in Frankfurt. Aber wir wollen sie nicht zeigen, weil unser Herz blutet." Resümees der Buchmesse schreiben Gerrit Bartels ( Tagesspiegel ) und Tilman Spreckelsen ( FAZ ). Michael Wurmitzer porträtiert die Preisträgerin im, mit der Jeannine Kantara von derThekla Dannenberg las sich bereits im September durch die bislang auf Deutsch vorliegenden Bücher Dangarembgas.Die Literatur steht derindifferent bis phlegmatisch gegenüber, meint der Sachbuchautor Bernd Ulrich in der: Zumindest in der deutschsprachigen Literatur werden zwarvon den Nazis über die DDR bis zur RAF geleckt, doch "warum schlägt sich diese fundamentale Krise so wenig in der Literatur nieder? Warum, zur Hölle?!" Science-Fiction-Romane und Climate-Fiction interessieren ihn dabei ausdrücklich nicht: "Wie eine katastrophische Zukunft aussehen könnte, ist auch ein spannendes Thema, aber wie die zugleich drohende und beginnende Zukunft diebeeinflusst, das ist möglicherweise noch spannender. Und." Immerhin versucht sichin ihrem Roman "Wetter" an den Fragen zum Klimawandel - diehat mit der Schriftstellerin gesprochen Weitere Artikel: Im Tagesspiegel spricht Lars von Törne mit der Comiczeichnerin . Im berichtet der Schriftsteller und Spaziergangsskeptikervon seinem nächtlichen Spaziergang mit dem Schriftsteller und Spaziergangsenthusiasten. In Berlin lasaus ihrem Roman "Die nicht sterben", berichtet Katharina Granzin in der. Im gratuliert Peter Geist dem Lyrikerzum 80. Geburtstag. Michael Lentz schreibt in dereinen Nachruf auf den Dichter Besprochen werden unter anderem"Die Rache ist mein" ( Standard ),Thomas-Mann-Roman "Der Zauberer" ( Tagesspiegel ),"Ein eigenes Haus" ( Dlf Kultur ), die Neuauflage vonromanhafter Autobiografie ( NZZ ),"Die Schönheit des Himmels" ( Standard ),"Yosemite" (online nachgereicht von der FAZ ), eine Ausstellung in Linz über Standard ) und neue Kinder- und Jugendbücher, darunter"Der Junge, der Katzen malte" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Hans Joachim Simm über"Die Nacht":"Aus dem Walde tritt die Nacht,Aus den Bäumen schleicht sie leise,Schaut sich um in weitem Kreise,..."