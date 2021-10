"Frau Schmidt fährt über die Oder". Foto: Julian Baumann





Szene aus "La clemenza di Scipione" in Eisenach. Foto © filmwild / Sebastian Stolz

An den Münchner Kammerspielen hatdie Uraufführung ihres Stücks "Frau Schmidt fährt über die Oder" selbst inszeniert. Es geht um eine, die nach der Wende im "bundesrepublikanischen Nichts" landet und schließlich im Krankenhaus stirbt, ihre Tochter, den Großvater und einen Zeitenwandler.Anna Landefeld war mit dem Puzzle, das sich ihr bot, zwei Stunden lang mehr als glücklich : "Anne Habermehl macht den Werkraum der Kammerspiele zum. Ein Therapieraum für vier Menschen, die Nebenfiguren der großen Geschichte, der großen Politik sind, über die dasist und die man vergessen hat aufzusammeln. Sie gibt ihnen eine Sprache, eine einfache wie schöne, sich immer wieder zeitlich überlappende, springende, aber sich niemals verlierende Sprache. Es ist ein, dass die Autorin Habermehl auch selbst inszeniert und aus ihrem poetisch-dokumentarischen Text einen klugen, einen aufmerksamkeitsfordernden, aber auch bedrückenden Theaterabend webt."In derist Egbert Tholl fast wider Willen beeindruckt von dem Stück: "Es ist einund der Mutmaßungen, bei dem vieles vage bleibt. Anne Habermehl legt den Figurenin den Mund, einige Kalauer - 'die einzige Gemeinsamkeit hier ist die Einsamkeit' -, erfindet Monologe, die teils eigentlich Dialoge sind oder umgekehrt, sie stolpert so zwischen den Zeiten umher, dass man mancheshätte, was Habermehl aber tunlichst vermeidet. Doch: Aus dem Raunen entsteht immer wieder eine eigentümliche,, der man sich nicht entziehen kann, schon gar nicht dann, wenn man, der lange noch vom einstigen Besitz in Schlesien träumte und in seinen letzten Lebensjahren von einer Polin und einem Polen betreut wurde." Ganz und gar hingerissen ist Roland H. Dippel in dervon"La clemenza di Scipione" am Landestheater Eisenach . Hier "fliegen nicht nur musikalisch die Fetzen. Jetzt ist der", schreibt Dippel über die 1778 uraufgeführte Oper. "Dominik Wilgenbus machte aus der rituell-schematischen Handlung ein kleines Welttheater für zwei Spieler*innen mit Kopfpuppen und fünf Sänger*innen über die schmerzliche Annäherung zwischen den römischen Siegern und spanischen Verlierern des: Bewegungsintensiv, sinnlich und immer wieder anrührend. Bei denhätte man es in dieser Evolutionsdynastie gut sein lassen sollen, lamentiert Herr Gott (Falk Pieter Ulke). Aber 'Schweine können nicht musizieren' kontert Frau Göttin (Kerstin Wiese) und dazu klappern die Mäuler der göttlichen Kopfpuppen. Dem lässt sich schwerlich etwas entgegensetzen, wenn der größere Teil des Ensembles im Theater Eisenach mindestens ebensosingt wie die Sirenen und fast so herzbewegend wie sterbende Schwäne. ... Inspiriert vonRoman 'Die Entdeckung des Himmels' schrieb Wilgenbus Dialoge, welche die von Ernest Warburton für die Notenedition nachkomponierten Seccorrezitative ersetzten."Weitere Artikel: Esther Slevogt gratuliert in derzum 75. Geburtstag. Arno Lücker unterhält sich für dasMagazin mit, dem Editionsleiter der-Gesamtausgabe, über den Komponisten. Roland Müller trifft sich für diemit, dem "Dramatiker der Stunde", in der Stuttgarter Staatstheaterkantine.Besprochen werdenNeuinszenierung von Wagners "Götterdämmerung" an der Deutschen Oper Berlin ( nmz van ),Musiktheaterstück "Berlin Karl-Marx-Platz" in der Neuköllner Oper ( taz ) und eine Ballettfassung von"Rot und Schwarz" in Paris (FAZ).