Buchautor

Jasmina Kuhnke

Jasmina Kuhnke wurde 1982 in Hagen geboren. Sie arbeitet als Comedy-Autorin u.a. für den WDR. Jasmina lebt mit ihrem Mann und ihren vier Kindern in Köln. Sie engagiert sich in auf Twitter und Instagram unter ihrem Künstlernamen Quattromilf - "Mom I´d like to follow" gegen Rassismus und Diskriminierung.