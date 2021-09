Bild: Egon Schiele: "Selbstbildnis mit herabgezogenem Augenlid". 1910 Albertina, Wien

Unter den Blicken-Kritikerin Katharina Rustler fast die anderen zwölf KünstlerInnen, darunter Cindy Sherman, Georg Baselitz oder Maria Lassnig, die die Wiener Albertina Modern dem Maler in der Ausstellung "Schiele und die Folgen" gegenüberstellt: "Im ersten Bild der Ausstellung zieht sich der Künstler das Augenlid alsnach unten - und zwar sich selbst gegenüber. Es existiert ein zweites Bild mit demselben Motiv, nur ist es noch im Stil der Secession gehalten. Weil er diesem braven Schönheitsideal nicht mehr gerecht werden wollte, verzerrte Schiele seinen Körper in der zweiten Version. Zu den Gründen dieses Wandels zählten die, in der Schiele aufgewachsen war, sowie der frühe Tod seines Vaters. Derdes an Syphilis Erkrankten kann als Indikator dafür verstanden werden, dass Schiele Menschen mit Geisteskrankheit und Hysterie studierte und die Beobachtungen in seine Arbeit einfließen ließ."gibt dieser Tage Interviews am Fließband. Gestern sprach der designierte Direktor derund des Museums des 20. Jahrhunderts mit der, heute mit dem(hinter Paywall), der FR und der, in der er Boris Pofalla unter anderem seine Pläne für die Neue Nationalgalerie verrät: "Man muss analysieren, was die Nationalgalerieund warum. Die Sammlung musswerden, mehr Künstler aus anderen Regionen umfassen, es müssen mehr Frauen vertreten sein. Vor allen Dingen muss man mit einem, mit dem Blick des 21. Jahrhunderts, sowohl reflektieren als auch antizipieren. Sowohl nach vorn und als auch zurückschauen. Entweder dadurch, dass man mit zeitgenössischen Künstlern arbeitet, oder dadurch, dass man die Kunst der Moderne auf eine ganz überraschende, neue zeitgenössische Weise zeigt."Beim Anblick der Karikaturen, Tiersatiren, "Obszönitäten" und weiteren Werke von, die die Heidelberger Sammlung Prinzhorn in Zusammenarbeit mit ihrem französischen Äquivalent, dem Pariser Musée d'Art et d'Histoire de l'Hopital Saint-Anne , derzeit in der Ausstellung "Wahnsinnig komisch - Follement drôle." zeigt, bleibt Edo Reents in derbisweilen das Lachen im Halse stecken: "Als besonders produktiv erweist sich der Franzose; aber der hatte auch am meisten Zeit und verbrachte einen großen Teil seines Lebens in psychiatrischen Anstalten. Seine vielseitige, farbenprächtige Satire lässt in ihrer gleichsam verspätetzuweilen an Otto Dix denken. Über die manchmal recht drastischen Züge seiner Arbeiten zur Rede gestellt, wiegelte er regelmäßig ab und sprach stur nur von 'geometrischen Konstruktionen'."Außerdem:hatte in einem Interview mit der Schweizer Zeitunggesagt, diesei der ", sie gebe sich neutral, profitiere von den Verbrechen anderer", meldet Marcus Woeller in der. Und weiter: "Die Finanzwirtschaft verurteilte er als, vor allem der Schweizer Großbank Credit Suisse machte Ai Weiwei Vorwürfe. Die will jetzt das Konto seiner Stiftung auflösen." Woeller kommentiert: "Man muss Ai Weiweis Sorge über die Einschüchterungspolitik Chinas ernst nehmen. Gerade erst hat das M+ Museum in Hongkong, das im November für das Publikum eröffnen soll, ein berühmtes Werk Ai Weiweis." Vom 18. September bis 3. Oktober wird der Pariserin Gedenken anverhüllt sein, meldet der. Für die-Reihe zu deutschen Kunstvereinen erkundet Hajo Schiff heute den Harburger Bahnhof, der derzeit die Ausstellung "Grind&Shine Inc. by Cake&Cash presents Francis Kussatz" zeigt. Im Interview spricht der Galeristüber seine Pläne fürKleines Haus der Kunst in Wien.Besprochen werden die Ausstellung "Antlitz Hermann Gitter" im Kunstpavillon Innsbruck ( Standard ) und die bei Netflix gezeigte-Doku "Glückliche Unfälle, Betrug & Gier" über den Streit um das Millionenerbe des TV-Malers ().