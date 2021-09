In ihrer-Lyrikkolumne befasst sich Marie Luise Knott diesmal mit den Gedichten von, die ihr die aktuelle Ausgabe desnahe bringt. Unter anderem geht es um Ruefles Technik des Ausweißens, die von Emily Malbone Morgans Roman "The Little White Shadow" von 1889 ihren Ausgang nahm: "Ruefle hatte sich ein altes gegilbtes, fleckiges Exemplar davon vorgenommen und die Textoberfläche, von wenigen Aussparungen abgesehen. Übrig geblieben waren so auf jeder Seiten einige Textbausteine, die als das sichtbar waren, was sie geworden waren: gelockerte Ziegelsteine.. Ein Spiel. Eine Lesart. ... Eine Voraussetzung für dichterische Empfänglichkeit sei der Müßiggang, so Walt Whitman : 'Ich feiere und lade meine Seele zu Gast / liege auf dem Erdboden, behaglich halte ich Rast und betrachte einen Halm vom Sommergras', zitiert ihn Ben Lerner in 'Warum hassen wir die Lyrik?' . Wer da wie Whitman die Halme betrachtet oder wie Ruefle dasitzt und weißt, weiß, dass auf diese Weise ein anderer Flow, der Flow der Sprache, beginnen kann, derRaum verschafft."Die-Festspiele zum 700. Todestag des italienischen Dichters halten an. Sehr ausführlich widmet sich Ulf von Rauchhaupt in derdem mitunter "kosmographisch heiklen"Dantes, das wohl auf die Wiederentdeckung von Aristoteles im 12. Jahrhundert zurückzuführen ist. Rauchhaupt nennt es "eine, genauer eine 3-Sphäre: die dreidimensionale Oberfläche einer vierdimensionalen Kugel mit dem Primum mobile als Äquivalent zu dem, was auf einer 2-Sphäre wie der Erdoberfläche der Äquator ist. Wie dort die beiden Flächen der Nord- und der Südhalbkugel überall aufeinandertreffen, so berühren sich auf der gesamten Sphäre des Primum mobile zwei dreidimensionale Kugeln mit jeweils unterschiedlichen Zentren, die des astronomischen Kosmos und die des Empyreums." Aha.In der Dante-Reihe der blickt Jürgen Kaube auf die einzige Stelle in der "Commedia", in dergesprochen wird. Und Michael Wurmitzer spricht im-Gespräch mit dem "Commedia"-Forscher. Dazu passend rezensiert Alexander Cammann in derBesprochen werden unter anderem"Schöne Welt, wo bist du" ( Standard ),"Jahrhundertroman" ( Standard ), neue Comics mitund dem Tagesspiegel ),"Es gibt keine Wiederkehr" ( SZ ) und"Paradais" ().