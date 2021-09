Ist das noch Kunst? Anamaria Vartolomei in "Das Ereignis"

Das Filmfestivalendete mit einem Paukenschlag: Die wichtigsten Preise gehen an von Frauen inszenierte Filme, zum zweiten Mal infolge (nach Chloé Zhaos "Nomadland") erhält eine Frau den Goldenen Löwen -für ihre Verfilmung vongerade in Deutschland erschienenem, autobiografischem Roman "Das Ereignis" über eine (damals noch illegale) Abtreibung im Frankreich des Jahres 1963 ( hier alle ausgezeichneten Filme auf einen Blick). Ausgezeichnet wird damit "ein engagierter feministischer Film", schreibt Tim Caspar Boehme in der, "unter den politischen Filmen im Programm hat schließlich dergewonnen", meint Daniel Kothenschulte in der. Vor allem der (allerdings nicht mit einem Preis gewürdigten) Schauspielerinist dieser Erfolg zu verdanken, schreibt ein zumindest von der Wucht des Films völlig umgehauener Dietmar Dath in der: Was sie "leistet, ist." Aber ist der Film an sich auch Kunst? "Gut möglich, wenn's auch gewiss nicht spezifisch filmische Kunst ist: Was Diwans Film erreicht, könnten auch ein Text, ein Foto oder eine Performance erreichen. Außer dem Siegerfilm allerdings gab es auf dem Festival allemal genügend Werke zu sehen, die ihre Wirkungenverdankten."Der Wettbewerb war zu beträchtlichem Teil auf hohem Niveau erstarrt, meint Andreas Busche im: "In vielen Filmen war einezu beobachten, die sich in der Form genügt und darum auch als hundertstes Derivat noch eine Wertigkeit suggeriert." Der Siegerfilm liegt für Busche "in diesem Spektrum allenfalls "im soliden Mittelfeld. … Für einen der wichtigsten Filmpreise hätte die Regisseurin Audrey Diwan auch mal mehr als nur das Gesicht ihrer Hauptdarstellerin inzeigen können." Peter Beddies hat für diemit der Regisseurin gesprochen Die Jury hat alles in allem sehr naheliegend entschieden, meint Susan Vahabzadeh in der: Denn "die Früchte eines pandemisch bedingtenhat man in Venedig nicht zu sehen bekommen, undfehlten. … Es hat durch Corona bedingte Drehausfälle gegeben, an manchen Orten wird aber auch einfach dieimmer härter." Daneben haben aber auch "ein paar sehr unausgegorene Projekte in den Wettbewerb gefunden, denen man gewünscht hätte, dass ihre Schöpfer die durch Corona erzwungene Pause für ein paarzu nutzen gewusst hätten."Weitere Festivalresümees: Dominik Kamalzadeh vom präsentiert die besten Filme des Festivals, auf die man sich in diesem Kinoherbst freuen kann. Urs Bühler lustwandelte für diederweil offenbar lieber durch die Straßen desals Filme zu sehen.Weitere Artikel: In der Dante-Reihe der wirft Claudius Seidl einen Blick auf Dantes Namenspatron, den Hollywoodregisseur. Besprochen werdenThriller "Stillwater" mit Standard ) und die Serie "Auckland Detectives" ( Welt ).