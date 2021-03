Die Feuilletons trauern um. Viel zu früh ist dieser französische Autorenfilmer von uns gegangen, seufzt Claudius Seidl in derund fragt sich, wie es dieser Regisseur nur "schaffte, keiner Schule anzugehören und sich doch durchzusetzen mit seinen Filme, die keine Konzessionen machten an das, was das globale Publikum sich so wünschte als französelnden Stil." Tavernier gelang es "wie kaum einem anderen Meister des französischen Films, Vergangenes so zu inszenieren, dass dieder Regie die Bilder zum Schillern brachte: Ungeheure Entfernungen liegen zwischen uns, dem Publikum, und dem Mittelalter der 'Passion der Beatrice' oder dem Barock von 'D'Artagnans Tochter'. Und nur einen Augenblick später spürt und erkennt man die Konflikte und Emotionen, diesind."Gerhard Midding erinnert sich in dergern daran zurück, wie er nach einem langen Interview mit einem Mal in Taverniers Küche stand und von ihm höchstpersönlich bekocht wurde: "Während des köstlichen Mahls begriff ich endgültig, aus welchen Quellen sich seine Energie speiste: Er erfüllte seine Verpflichtungen." Hinzu kommt noch: "In seinen Filmen griff eran, nicht Individuen. Seine agile Kamera übte. Er war einer der wenigen Autorenfilmer, die sich einen Sinn für das Heroische bewahrten.finden sich im gesamten Werk, selbst in den Dramen über Generationenkonflikte." Weitere Nachrufe schreiben Andreas Busche ( Tagesspiegel ) und Patrick Straumann ( NZZ ).Themenwechsel: Sicher, Elke Margarete Lehrenkrauss'-Doku "", die mit zahlreichen, aber als solche nicht kenntlich gemachten Spielszenen durchsetzt ist (mehr dazu bereits hier und dort ), hätte von vornherein als Doku-Fiction-Hybrid kenntlich gemacht werden sollen, kommentiert Steffen Grimberg in der. Das sei aber auch schon alles, was man der Filmemacherin vorwerfen könne: "Muss man mit Abscheu und Empörung auf die Art und Weise blicken, wie sie gearbeitet hat? Nein. Warum ist ein Sender wie der, der den Filmhat, nicht eher und vor allem von allein darauf gekommen? Es könnte sein:. Davon kann sich bloß niemand mehr ein Bild machen. Denn der Film wurde umgehend aus der-Mediathek gekippt und für Wiederholungen im Programm."Auf kommt Rüdiger Suchsland, der ansonsten einräumt, zur Sache an sich noch keine Position gefunden zu haben, auf einen anderen Aspekt zu sprechen: "- so viel ist dem NDR eine Langzeitdokumentation für das Kino wert, jedenfalls diese. Für 36.000 Euro erwartet also ein öffentlich-rechtlicher Sender, dass eine Regisseurinunter Straßenprostituierten recherchiert und einen fertigen Langfilm fürs Kino im Stil des Direct Cinema dreht. Dies ist eine." Zwar wuchs Budget mit Fördermitteln und Stipendien noch auf 100.000 Euro an, aber "auch das ist erschreckend wenig für eine mehrjährige Recherche und für einen Film, der de facto eigentlich 400.000 bis 500.000 Euro wert ist."Außerdem: Susan Vahabzadeh ( SZ ), Carolina Schwarz ( taz ), Christiane Peitz ( Tagesspiegel ) und Anke Sterneborg ( ZeitOnline ) berichten von den Ergebnissen der Studie "". Hanns-Georg Rodek berichtet in derdarüber, wie indiezensiert werden soll. Um diewird mal wieder gestritten, berichtet Andreas Busche im. In den USA wird derweil darüber gestritten, ob man dieperannehmen darf, schreibt Kathleen Hildebrand in der. Im erinnert Patrick Holzapfel an die Schauspielerin, die vor 100 Jahren geboren wurde.Besprochen werden die Arte-Serie "Frieden" ( Artechock ), auf Mubi gezeigtes Fleischfabrikdrama "Oleg" ( Standard , mehr dazu bereits hier ) und die Serie "The Split" ( FAZ ).