Patricia Piccinini, The Young Family, 2002. Foto: Graham Baring. Courtesy of the artist

Bild: "1000000 Rosen für Angela!" Postkartenvorlage, 1971 Postkartenvorlage Junge Welt 19.01.1971

Eine Mischung aus "und", aber auch Faszination und "Respekt" verspürt Katharina Rustler () in der Ausstellung "Embracing the Future" in der Kunsthalle Krems, der ersten großen Einzelschau, die der australischen Künstlerinim deutschsprachigen Raum gewidmet ist. Anhand ihrer Mischwesen stelle die Künstlerin Fragen nachund unserem Umgang mit Andersartigem, erkennt Rustler: "Überwindet man den anfänglichen Ekel und die folgende Irritation, nehmen andere Emotionen den Platz ein. Ungläubig steht man vor einer menschlich anmutenden Frau, die fürsorglich einumklammert. Mit seinen kleinen Händchen, dem zarten Haarschopf und den unschuldigen Augen ist das Ding genauso hilflos und liebesbedürftig wie alle anderen Babys. In The Welcome Guest steigt eine pelzige Gollum-Kreatur in das Bett eines Mädchens, am liebsten möchte man eingreifen. Erblickt man aber das lächelnde Gesicht und diedes Kindes, weiß man: Hier ist alles in Ordnung. Vielleicht sind ja alle Monster unter dem Bett so freundlich?"Allein in Nordrhein-Westfalen sind knapp 20 Ausstellungen zum 100. Geburtstag vongeplant und in derist Peter Richter jetzt schon gespannt, wie "dermit seinenund Elchen in die neue Begeisterung für dieeingepasst werden soll": "Besonders groß war die Aufregung, als der Kunsthistoriker Beat Wyss 2008 die Verbindungslinien zu denin den Lebensreformmilieus der Jahrhundertwende betonte, die Prägung in HJ und Wehrmacht und das Problematische an Beuys' antiparlamentarischem Demokratiebegriff. Wobei in dem Zusammenhang auch der Hang zu charismatischem Führertum undbemerkenswert ist, so wenige Jahrzehnte nach dem Krieg." Catrin Lorch findet ebenfalls in derin Beuys' Werk indes Trost und die "", etwa in der Ausstellung "Jeder Mensch ist ein Künstler. Kosmopolitische Übungen mit Joseph Beuys" in der Kunstsammlung NRW.Sehr gegenwärtig findet Saskia Trebing imdie Ausstellung "1 Million Rosen für Angela Davis" in der Dresdner Kunsthalle im Lipsiusbau, die sich derwidmet, die in den Siebzigern in derfür die US-gestartet wurde: "Von 1970 bis 1972 flatterte der wegen des Vorwurfs der Terrorismus-Unterstützung inhaftierten Black-Power-Aktivistin Angela Davis ein Solidaritätsschwarm in Form vonaus der DDR in die Zelle. Die staatlich organisierte Kampagne für Davis' Freilassung sollte ein floralesund zum 'anderen Amerika' jenseits des kapitalistischen Imperialismus sein. Nach ihrem Freispruch 1972 besuchte Angela Davis Ost-Berlin als verehrter Staatsgast. Ein Teil der Postkarten blüht nun in der Dresdner Ausstellung, doch das eigentliche Thema ist die Bildwerdung und Vereinnahmung der Figur Angela Davis. Die Philosophin und Aktivistin wurde aufomnipräsent und damit gewissermaßen ikonisch."Außerdem: Zum hundertsten Todestag erinnert Peter Kropmanns in deran den Kunstsammler, der mit seiner Sammlung das Folkwang-Museum in Hagen begründetet.