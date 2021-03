Derhat die von ihm mitproduzierte Kino-Doku "Lovemobil" überaus der Mediathek genommen, nachdem die (ebenfalls beimbeheimatete) Redaktion STRG_F herausgefunden hatte , dass der Film über weite Streckenzeigt ( hier arbeitet der Sender den Vorfall vorbildlich transparent auf). Die Filmemacherinräumt dies zwar ein, beteuert aber in einem ersten Statement, in den Szenen ihre langjährigen Recherchen umgesetzt und "" gezeigt zu haben. "Aber wie konnte ein zu großen Teilen inszeniertes Werk überhaupt als 'Dokumentarfilm' Sender und Fachwelt passieren", fragt Peter Weissenburger in der. "Alles an 'Lovemobil' wirkt im Lichte der Enthüllung. Die Figuren zu reflektiert. ... Was die Figuren im Film darstellen, kann real sein und ist gewiss Sexarbeiterinnen so passiert. Gewalt, Ausbeutung, Trafficking, Hilflosigkeit. Aber ist es authentisch - sogar authentischer -, wenn alle denkbaren negativen Sexarbeiterfahrungen in zwei Figuren gestopft werden? Fiktion darf das. Im Dokfilm hat es was von."Außerdem: Lucas Barwenczik versenkt sich für denin"Trilogie des Bösen", deren Abschluss noch bis Ende des Monats auf Arte zu sehen ist. Lena Bopp porträtiert in der FAZ den libanesischen Schauspieler, der in "Copilot" einen Terroristen vom 11. September spielt.Besprochen werdenfilmhistorische Studie "Von Kanonen und Spatzen. Die Diskursgeschichte der nach 1945 verbotenen" ( Filmdienst ),Hexenverfolgungsfilm "Tanz der Unschuldigen" ( SZ ) und"Nomadland" ( critic.de ).