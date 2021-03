Der Schriftsteller verabschiedet sich in dervon seinem engen Freund, dem polnischen Schriftsteller , "ein Dichter und glänzender Essayist, ein skeptischer Philosoph ohne Lehrstuhl, ein enthusiastisch aufbrechender Reisender" und ein "vielsprachiger, in vielen Sprachen sich wohlfühlender Intellektueller, der über die rechtskonservative Entwicklung in seinem Land nur den Kopf schütteln konnte, wie er überhaupt in letzter Zeit manchmal den Eindruck machte, er käme aus demnicht mehr heraus." Hier geht "der letzte Vertreter jener, die der polnischen Lyrik einen eminenten Platz in der Weltliteratur gesichert hat", schreibt Ulrich M. Schmid in der"Jede Begegnung, auch die in Venedig, als wir 2011 weltweit das Milosz-Jahr feierten, war für mich ein Fest der Dichtung und des intellektuellen Diskurses", seufzt der Schriftsteller in der. Zagajewski "blieb bis zum Schluss den Grundsätzen der Nowa-Fala-Bewegung treu:, der hohe Ton der Dichtung bedeute keine Schwäche, sondern, und den Ausdruck Herbert Marcuses vom 'Terror der Toleranz' habe er erst dann verstanden, als in Polen 2015 Rechtskonservative an die Macht gekommen seien." Paul Ingendaay bewundert inZagajewskis Zurückhaltung: "Wenn er spürte, dass seine Zeilen auf seine Zuhörer stark wirkten, blieb er diskret. So entdecktenseine Originalität, seinen. Noch einmal, nach Czeslaw Milosz, Zbigniew Herbert und Wislawa Szymborska, trat ein polnischer Jahrhundertdichter auf, dessen Lyrik von der Epoche dergezeichnet war, aber keine Grenze durch Ost und West anerkannte. Der leuchtende Epiphanien des Alltags schuf, aber niemanden bekehren wollte. Der densah und."Michael Braun verabschiedet sich aufvon einem "Dichter der bedächtigen skeptischen Reflexion, mit einer emphatischen Hinwendung zum." Weitere Nachrufe schreiben Lothar Müller ( SZ ), Gerrit Bartels ( Tagesspiegel ) und Ronald Pohl ( Standard ).Außerdem: Thomas Hummitzsch spricht fürmitüber dessen Neuübersetzung von"1984". Berit Glanz untersucht für, wieerzählt und kritisiert wird. Alex Rühle erfährt im-Gespräch mit der Schriftstellerin unter anderem, was man vonlernen kann, nämlich "neu zu sehen, weil neue Verhältnisse und enorme Veränderungen auf uns zukommen." Andreas Pflitsch schreibt in dereinen Nachruf auf die ägyptische Schriftstellerin und Frauenrechtlerin mehr in 9punkt).Besprochen werden unter anderem"Vom Aufstehen" ( Tagesspiegel ),"Das bist du" ( Zeit ),"Die nicht sterben" ( Tagesspiegel ),Aphorismenband "Sprachlaub" ( FR ) und"Der Fallmeister" ().